Сідні Свіні розкрила правду про свої груди під час тесту на детекторі брехні



















Американська акторка Сідні Свіні, відома ролями у серіалі "Ейфорія" та фільмі "Хто завгодно, крім тебе" пройшла тест на детекторі брехні разом зі своєю колегою по фільму "Покоївка" Амандою Сейфрід. Під час випробування зірки відповідали не лише на жартівливі, а й на доволі особисті запитання.

Сідні Свіні. Фото: instagram.com/sydney_sweeney

У незвичному інтерв’ю для Vanity Fair Сідні Свіні та Аманда Сефрід проходили тест на детекторі брехні. Розмова починалася з легких тем, зокрема про каву, TikTok і щоденних звичок, однак згодом набула більш відвертого характеру.

В один із моментів Сейфрід прямо запитала Свіні, чи вважає вона себе "кращою за всіх". Акторка швидко відповіла заперечно, хоча експерт з поліграфа згодом зазначив, що ця відповідь була "оманливою". Свіні наполягла, що вона не вважає себе вищою за інших і не сприймає власний успіх як підставу для зверхності.

Однак найбільшу цікавість у глядачів викликала інша частина тесту, де були питання про зовнішність акторки. Сейфрід озвучила те, що, за словами багатьох фанатів, давно обговорюється в соцмережах: чи є груди Сідні Свіні натуральними. Акторка без вагань відповіла, що ніколи не вдавалася до пластичних втручань.

"Ні, я ніколи ніде не робила жодних пластичних операцій", — сказала Свіні.

Детектор брехні підтвердив правдивість її слів.

Раніше акторка вже відкрито говорила про складнощі з власним тілом у молодості. В інтерв’ю Glamour вона зізнавалася, що в підлітковому віці серйозно замислювалася над операцією зі зменшення грудей. Проте мати переконала її не поспішати. Свіні з вдячністю згадує цю пораду. За її словами, вона "прийняла себе такою, якою є".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сідні Свіні здивувала шанувальників відвертим фото топлес.

Також "Коментарі" писали, що Сідні Свіні скасувала власне весілля.