В России сообщают о критическом состоянии здоровья некогда популярной кино- и сериальной актрисы Натальи Дрожжиной. По данным российских СМИ, артистка умирает из-за тяжелой болезни.

Наталья Дрожжина (фото из открытых источников)

Маргарита Симоньян , активно продвигающая и поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, оказалась в лежачем состоянии.

По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, Симоньян недавно заявила в своей социальной сети, что проходит курс химиотерапии и много свободного времени. Во время этого она высказалась о новой работе другого сторонника путинского режима — российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники российской революции", где одну из ролей исполнила его жена Юлия Высоцкая. Обсуждая сериал, Симоньян неожиданно рассказала о своем нынешнем состоянии здоровья.



Также сообщается, что, несмотря на онкологическое заболевание, Симоньян продолжает работать — она вернулась в эфир телеканала НТВ со своей программой. Пропагандистка отметила, что часть выпусков была снята заранее, а когда начнут выходить новые, она, вероятно, уже появится в парике.