Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
В России сообщают о критическом состоянии здоровья некогда популярной кино- и сериальной актрисы Натальи Дрожжиной. По данным российских СМИ, артистка умирает из-за тяжелой болезни.
Наталья Дрожжина (фото из открытых источников)
По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, Симоньян недавно заявила в своей социальной сети, что проходит курс химиотерапии и много свободного времени. Во время этого она высказалась о новой работе другого сторонника путинского режима — российского режиссера Андрея Кончаловского "Хроники российской революции", где одну из ролей исполнила его жена Юлия Высоцкая. Обсуждая сериал, Симоньян неожиданно рассказала о своем нынешнем состоянии здоровья.