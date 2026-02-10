У Росії повідомляють про критичний стан здоров’я колись популярної кіно- та серіальної актриси Наталії Дрожжиної. За даними російських ЗМІ, артистка помирає через важку хворобу.

Наталія Дрожжина (фото з відкритих джерел)

Маргарита Симоньян , яка активно просуває та підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, опинилася в лежачому стані.

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, Симоньян нещодавно заявила у своїй соціальній мережі, що проходить курс хіміотерапії та має багато вільного часу. Під час цього вона висловилася про нову роботу іншого прихильника путінського режиму — російського режисера Андрія Кончаловського "Хроніки російської революції", де одну з ролей виконала його дружина Юлія Висоцька. Обговорюючи серіал, Симоньян несподівано розповіла про свій теперішній стан здоров’я.



Також повідомляється, що, попри онкологічне захворювання, Симоньян продовжує працювати — вона повернулася в ефір телеканалу НТВ зі своєю програмою. Пропагандистка зазначила, що частина випусків була відзнята заздалегідь, а коли почнуть виходити нові, вона, ймовірно, вже з’явиться у перуці.