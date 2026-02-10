logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.09

EUR/UAH

51.25

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Сильно схудла: популярна російська актриса помирає від страшної хвороби
commentss НОВИНИ Всі новини

Сильно схудла: популярна російська актриса помирає від страшної хвороби

Наталія Дрожжина також звинувачується у серйозному злочині в терористичній Росії.

10 лютого 2026, 22:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 У Росії повідомляють про критичний стан здоров’я колись популярної кіно- та серіальної актриси Наталії Дрожжиної. За даними російських ЗМІ, артистка помирає через важку хворобу.

Сильно схудла: популярна російська актриса помирає від страшної хвороби

Наталія Дрожжина (фото з відкритих джерел)

Маргарита Симоньян, яка активно просуває та підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, опинилася в лежачому стані.

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, Симоньян нещодавно заявила у своїй соціальній мережі, що проходить курс хіміотерапії та має багато вільного часу. Під час цього вона висловилася про нову роботу іншого прихильника путінського режиму — російського режисера Андрія Кончаловського "Хроніки російської революції", де одну з ролей виконала його дружина Юлія Висоцька. Обговорюючи серіал, Симоньян несподівано розповіла про свій теперішній стан здоров’я.

 Також повідомляється, що, попри онкологічне захворювання, Симоньян продовжує працювати — вона повернулася в ефір телеканалу НТВ зі своєю програмою. Пропагандистка зазначила, що частина випусків була відзнята заздалегідь, а коли почнуть виходити нові, вона, ймовірно, вже з’явиться у перуці.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини
atalanta