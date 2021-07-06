Сильвестру Сталлоне - 75: самые популярные роли и фильмы известного актера



















Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне 6 июля отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 75 лет. На его фильмах выросло не одно поколение любителей боевиков. "Комментарии" решили вспомнить самые яркие роли и самые известные фильмы звезды.

Сильвестр Сталлоне (фото с открытых источников)

Знаковым фильмом для актера стала лента "Рокки", которая принесла ему мировую славу. Фильм вышел в прокат в 1976 году. Сталлоне сыграл в картине нищего, которому затем удалось заработать денег. Он выбивал долги у людей, занимавших деньги у его хозяина, лидера мафии. С другой стороны, Рокки был спортсменом, который был готовил победить любого соперника.

В 2008 году состоялась премьера голливудского боевика "Рэмбо", в котором актер также получил главную роль. Там актер сыграл крутого парня, который должен помочь спасти миссионеров. Их неожиданно захватили бирманские солдаты. В сюжете картины речь идет о событиях через двадцать лет после войны в Афганистане.

Фильм "Неудержимые" также является знаковой работой Сильвестра Сталлоне. Ведь там актер сыграл Барни Росса, который возглавлял отряд наемников. За деньги его люди были способны выполнить любой заказ. Но однажды наемники встречают очень сильного соперника. Его победить и преодолеть они смогут только вместе.

В остросюжетном боевике "План побега" Сталлоне появился на экране в роли Рэя Бреслина — специалиста, который может бежать из любой тюрьмы. Агент ЦРУ Джессика Мейер предложил ему проверить одну новую секретную тюрьму. "Гробницу" — специально построили, чтобы держать там особых и опасных преступников. Рэй Бреслин принимает предложение агента. Его сажают в тюрьму, дают новое имя, создают выдуманную историю. Впоследствии главный герой понимает, что это была ловушка. Оказывается, что его посадили по-настоящему. Теперь он должен выбраться на свободу и доказать всем свою невиновность.

В 2002 году состоялась премьера еще одного фильма с участием Сталлоне. В ленте "Убрать Картера" голливудский актер играл роль помощника известного криминального босса, который делал всю грязную работу за него.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Сильвестр Сталлоне продает свой особняк по убыточной цене.







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