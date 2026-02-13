Запроданка Регина Тодоренко , недавно родившая третьего ребенка российскому певцу Влад Топалов и оказавшаяся в центре скандала из-за признания о попытке отравления человека, может столкнуться с отменой в террористической России.

Регина Тодоренко (фото из открытых источников)

Об этом, в частности, свидетельствует заявление ведущего программы, в эфире которого Тодоренко и сделало резонансное заявление. Известно, что она рассказала, как добавила мед в чай человеку с аллергией, зная о его особенности.

Ведущий Владимир Маркони сообщил, что после инцидента были сделаны соответствующие выводы.

"Мы сделали все выводы. Выпуск с Региной и с Владом мы удалили полностью отовсюду", — сказал Маркони, которого цитируют российские пропагандисты.

Он также отметил, что полностью прекратил любое общение с предательницей.

"Регина я заблокировал повсюду. Потому что так вести себя на программах — это просто недопустимо. Это отвратительно", — заявил Маркони.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в изменившая свою родину иконавица Регина Тодоренко опозорилась циничным поступком того дня, когда захватчики из РФ ударили по ее родному городу — Одессе.

Эта опальная исполнительница показала, насколько ей безразлична война, которую внезапно начала Россия. Именно в тот день, когда российские ракеты попали по гражданским учреждениям и домам Одессы, певица развлекалась со своими звездными единомышленниками, поддерживающими эту войну. Бывшая одесситка озвучила со своими российскими коллегами Валерией и Филиппом Киркоровым свою книгу.

Эти действия землячки прокомментировал ведущий Анатолий Анатолич. Он признался, что жил надеждой, что Тодоренко не безразлично, что болит ее родной стране.

