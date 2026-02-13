Запроданка Регіна Тодоренко, яка нещодавно народила третю дитину російському співакові Влад Топалов і опинилася в центрі скандалу через зізнання про спробу отруєння людини, може зіткнутися зі скасуванням у терористичній Росії.

Регіна Тодоренко (фото з відкритих джерел)

Про це, зокрема, свідчить заява ведучого програми, в ефірі якої Тодоренко і зробила резонансну заяву. Відомо, що вона розповіла, як додала мед у чай людині з алергією, знаючи про її особливість.

Ведучий Володимир Марконі повідомив, що після інциденту були зроблені відповідні висновки.

"Ми зробили всі висновки. Випуск з Регіною і з Владом ми видалили повністю звідусіль", — сказав Марконі, якого цитують російські пропагандисти.

Він також зазначив, що повністю припинив будь-яке спілкування із зрадницею.

"Регіну я заблокував всюди. Тому що так поводитися на програмах — це просто неприпустимо. Це огидно", — заявив Марконі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що виконавиця, яка зрадила свою батьківщину, Регіна Тодоренко зганьбилась цинічним вчинком того дня, коли загарбники з РФ ударили по її рідному місту — Одесі.

Ця опальна виконавиця показала, наскільки їй байдужа війна, яку раптово розпочала Росія. Саме в той день, коли російські ракети влучили по цивільним закладам та будинкам Одеси, співачка розважалась зі своїми зірковими однодумцями, які підтримують цю війну. Колишня одеситка озвучила зі своїми російськими колегами Валерією та Філіпом Кіркоровим власну книгу.

Ці дії землячки прокоментував ведучий Анатолій Анатоліч. Він зізнавсь, що жив надією, що Тодоренко не байдуже на те, що болить її рідній країні.

