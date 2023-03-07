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Скандальная блогерша, предавшая Украину, родила четвертого ребенка в бассейне (ФОТО)

Стужук – фанатка домашних родов

7 марта 2023, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

Опальная 27-летняя блогерша Соня Стужук, которая стала предательницей своей страны и даже отреклась от земли, где родилась, стала мамой четвертого ребенка. Роды она называет быстрыми и легкими.

Скандальная блогерша, предавшая Украину, родила четвертого ребенка в бассейне (ФОТО)

София Стужук (фото из открытых источников)

У блоггерши родилась дочь. Соня обнародовала фотографию с новорожденной и написала об этой новости в ее жизни в своем Telegramе.


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"В 3:55 к нам пришла Васенька. Одновременно мои самые быстрые и легкие роды, и самые непонятные какие-то вышли. Позже расскажу, пока отдыхаю и продолжаю умирать от продолжающихся схваток",- сообщила Стужук.

Известно, что блогерша остается фанаткой родов дома. Лишь один  сын Давид скандальной блогерши появился на свет в роддоме. Еще две дочери, которых зовут Лолита и Оливия, их мама родила дома. Третью дочь, которая появилась сегодня, блогерша также родила дома. Это событие произошло в бассейне.

Стужук рассказала, что готовилась к родам, у нее не было желания приглашать акушеров.

Отцом четвертой девочки известной мамы является ее бойфренд Антон Левданский. С ним Стужук живет в Риге. Раньше она состояла в браке с Дмитрием Стужуком, он отец троих детей Сони. Жизнь блогера унес коронавирус в 2020 году, именно в то непростое время супруги блогеры готовились к разводу.

Скандальная блогерша, проживавшая в украинской столице, уехала из страны в первые дни полномасштабного вторжения РФ. Но за это время она ни разу не решилась критически отозваться о войне, которую ведет страна-агрессор. Блогерша, которая в течение многих лет писала о положительной энергии, испугалась, что потеряет своих подписчиков, большинство которых из России.

Скандальная блогерша, предавшая Украину, родила четвертого ребенка в бассейне (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сканадальная Лорак вспомнила о семье , которая осталась в Украине.



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