Скандальная экссолистка "ВИА Гры" призналась, что ее 12-летняя дочь не хочет с ней встречаться

Скандальная бывшая участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина (настоящее имя Яна Швец), которая сейчас живет во Франции, поделилась откровенными подробностями о своих отношениях с дочерью. В Instagram певица призналась, что ее ребенок не всегда изъявляет желание общаться с ним.

Ева Бушмина (фото из открытых источников)

По словам Евы, ее 12-летняя дочь проживает с отцом в Украине, а сама артистка видится с ней только тогда, когда приезжает домой. Она отметила, что решение оставить ребенка далось ему непросто, ведь из-за этого столкнулась с осуждением родных и общества.

"Сначала было очень сложно, больно. Давил общественное и семейное осуждение. А потом я поняла, что дала жизнь отдельному человеку, и он имеет право выбирать, с кем ему быть. Просто общество считает, что если ребенок живет с отцом, то мать плохая", — поделилась певица.

Бушмина также рассказала, что пытается видеться с дочерью минимум раз в месяц, однако девочка не всегда соглашается на встречи.

"Мы проводим вместе каникулы. Если есть возможность, приезжаю в Киев хотя бы раз в месяц. Но бывает по-разному. Иногда дочь отказывается встречаться, потому что у меня есть свои планы с друзьями — и я это воспринимаю спокойно", — сказала Ева.

Личная жизнь Евы Бушминой всегда оставалась без внимания публики. В 2012 году она тайно вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Ланового, от которого в 2013 году родила дочь Эдиту. Впоследствии супруги развелись. В настоящее время певица находится в отношениях со скульптором Денисом Грищуком. С начала полномасштабной войны Ева проживает вместе с ним во Франции, тогда как дочь Эдита осталась с отцом в Киеве.