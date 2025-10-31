Скандальная экссолистка "ВИА Гры" призналась, что ее 12-летняя дочь не хочет с ней встречаться

Рубрики
Лиля Воробьева
Скандальная бывшая участница группы "ВИА Гра" Ева Бушмина (настоящее имя Яна Швец), которая сейчас живет во Франции, поделилась откровенными подробностями о своих отношениях с дочерью. В Instagram певица призналась, что ее ребенок не всегда изъявляет желание общаться с ним.
Ева Бушмина (фото из открытых источников)
По словам Евы, ее 12-летняя дочь проживает с отцом в Украине, а сама артистка видится с ней только тогда, когда приезжает домой. Она отметила, что решение оставить ребенка далось ему непросто, ведь из-за этого столкнулась с осуждением родных и общества.
Бушмина также рассказала, что пытается видеться с дочерью минимум раз в месяц, однако девочка не всегда соглашается на встречи.
Личная жизнь Евы Бушминой всегда оставалась без внимания публики. В 2012 году она тайно вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Ланового, от которого в 2013 году родила дочь Эдиту. Впоследствии супруги развелись. В настоящее время певица находится в отношениях со скульптором Денисом Грищуком. С начала полномасштабной войны Ева проживает вместе с ним во Франции, тогда как дочь Эдита осталась с отцом в Киеве.