logo_ukra

BTC/USD

109423

ETH/USD

3859.2

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Скандальна екссолістка "ВІА Гри" зізналася, що її 12-річна донька не хоче з нею зустрічатися
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандальна екссолістка "ВІА Гри" зізналася, що її 12-річна донька не хоче з нею зустрічатися

Єва Бушміна залишила доньку в Україні з батьком.

31 жовтня 2025, 22:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Скандальна колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна (справжнє ім’я — Яна Швець), яка нині мешкає у Франції, поділилася відвертими подробицями про свої стосунки з донькою. В Instagram співачка зізналася, що її дитина не завжди виявляє бажання спілкуватися з нею.

Скандальна екссолістка "ВІА Гри" зізналася, що її 12-річна донька не хоче з нею зустрічатися

Єва Бушміна (фото з відкритих джерел)

За словами Єви, її 12-річна донька проживає з батьком в Україні, а сама артистка бачиться з нею лише тоді, коли приїжджає додому. Вона зазначила, що рішення залишити дитину далося їй непросто, адже через це зіштовхнулася з осудом рідних та суспільства.

"Спочатку було дуже складно, боляче. Тиснув суспільний і сімейний осуд. А потім я зрозуміла, що дала життя окремій людині, і вона має право обирати, з ким їй бути. Просто суспільство вважає, що якщо дитина живе з батьком, то мати погана", — поділилася співачка.

Бушміна також розповіла, що намагається бачитися з донькою щонайменше раз на місяць, однак дівчинка не завжди погоджується на зустрічі.

"Ми проводимо разом канікули. Якщо є можливість, приїжджаю до Києва хоча б раз на місяць. Але буває по-різному. Іноді донька відмовляється зустрічатися, бо має свої плани з друзями — і я це сприймаю спокійно", — сказала Єва.

Особисте життя Єви Бушміної завжди залишалося поза увагою публіки. У 2012 році вона таємно вийшла заміж за бізнесмена Дмитра Ланового, від якого 2013 року народила доньку Едіту. Згодом подружжя розлучилося. Нині співачка перебуває у стосунках зі скульптором Денисом Грищуком. З початку повномасштабної війни Єва проживає разом із ним у Франції, тоді як її донька Едіта залишилася з батьком у Києві.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини