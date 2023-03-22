Скандальная Лолита призналась, как "просадила" в казино почти $2 миллиона "под кайфом"

Живущая в РФ звездная исполнительница Лолита, никак не комментируя войну в некогда родной стране, шокирует своими собственными секретами. Оказалось, что певица пострадала не только от страсти к алкоголю и наркотикам, еще она известна как ярый игроман. Звездная гостья нового шоу российского ведущего Басты рассказала, что "просадила" в игровых заведениях рекордную сумму – почти 2 миллиона долларов, пишет "УНИАН".

Певица Лолита (фото из открытых источников)

В прошлые времена Лолита частенько тратилась на игровые автоматы.

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Как она рассказала, все это звезда делала не только употребляя алкоголь. Певица в казино была "под кайфом". В один момент владельцы казино, где Лолита "спускала" свои деньги, сжалились.

Они назвали звезде общую сумму ее проигрышей. Услышав огромную цифру, Лолита была в состоянии шока. Теперь звезда уверяет, что будто бросила все свои пагубные привычки.

При этом Лолита еще говорила о собственной сексуальной жизни. Как говорит Милявская, в 59 лет интимные страсти уже совсем другие, не столь бурные, как в молодые годы. Лолита уверяет, что теперь у нее все "чувственно и осознанно".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяная Лолита опозорилась прямо на сцене . Сейчас еще одна предательница своей страны Лолита Милявская откровенно рассказывает, как она опозорилась, держа в руках микрофон. Исполнительница откровенно говорит, что участвовала в концертах, после того как хорошо выпила. Как рассказывает Лолита, когда она была молодой, то любила "выпить и погулять". Было даже так в то время, что молодая певица несколько раз взяла в руки микрофон и пошла пьяной к зрителям. Такие отвратительные ужасные вещи случались тогда с ней.