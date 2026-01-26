Скандально известная Анастасия Решетова — любовница бывшего мужа российской певицы Алсу и публичная персона, предпочитающая молчать о войне РФ против Украины, готовится к браку.

Анастасия Решетова (фото из открытых источников)

Российские пропагандистские медиа сообщают, что модель показала фото с роскошным кольцом с большим бриллиантом, фактически подтвердив слухи о помолвке.

По данным СМИ, еще с лета 2025 года Решетову регулярно замечали в компании молодого человека по фамилии Абрамов. Инсайдеры предполагают, что именно он сделал ему предложение. На обнародованных кадрах Анастасия появляется рядом с Егором Абрамовым — мужчиной в коричневом поло и дорогими часами. Пропагандисты называют его "выгодной партией".

Как отмечается, Егор Абрамов – сын и наследник миллиардера Александра Абрамова, совладельца компании "Евраз Холдинг". Пара вместе с друзьями уже успела взлетать на отдых в Сардинию.

Поздравить Решетову с предстоящим браком решила и украинская танцовщица Санта Димопулос, которая лаконично написала "Здравствуй", добавив несколько сердечек.

Анастасия Решетова популярная модель и обладательница титула "Первая вице-мисс Россия". Анастасия Решетова славится тем, что крутит романы с женатыми мужчинами, сначала это был путинист рэпер Тимати, а затем муж русской певицы Алсу.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, чтобы логер из России Артем Суворкин выдал с потрохами мужчину российской звезды Алсу Яна Абрамова.

Как ссылаются на него пропагандистские российские СМИ, Алсу надоело, что Ян Абрамов практически, не стесняясь, разгуливал во все стороны. Суворкин добавляет, что муж Алсу делал это практически открыто и не стеснялся своих приключений. "Лично знаю многих девушек, с которыми он спал и за которыми нагло ухаживал", — рассказывает блоггер. Одна из фавориток Абрамова — это Анастасия Решетова, которая, как две капли воды похожа на Алсу. Пишут, что Ян Абрамов даже ездил из Решетовой в Японию, исполнив эту заветную мечту разлучницы.

