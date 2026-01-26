Скандальна російська модель та мисливиця за олігархами впіймала нову здобич

Скандально відома Анастасія Решетова — коханка колишнього чоловіка російської співачки Алсу та публічна персона, яка воліє мовчати про війну РФ проти України, — готується до шлюбу.

Анастасія Решетова (фото з відкритих джерел)

Російські пропагандистські медіа повідомляють, що модель показала фото з розкішною обручкою з великим діамантом, фактично підтвердивши чутки про заручини.

За даними ЗМІ, ще з літа 2025 року Решетову регулярно помічали у компанії молодого чоловіка на прізвище Абрамов. Інсайдери припускають, що саме він зробив їй пропозицію. На оприлюднених кадрах Анастасія з’являється поруч із Єгором Абрамовим — чоловіком у коричневому поло та з дорогим годинником. Пропагандисти називають його "вигідною партією".

Як зазначається, Єгор Абрамов — син і спадкоємець мільярдера Олександра Абрамова, співвласника компанії "Євраз Холдинг". Пара разом із друзями вже встигла злітати на відпочинок до Сардинії.

Привітати Решетову з майбутнім шлюбом вирішила й українська танцівниця Санта Дімопулос, яка лаконічно написала "Вітаю", додавши кілька сердечок.

Анастасія Решетова популярна модель і володарка титулу "Перша віце-міс Росія". Анастасія Решетова славиться тим, що крутить романи з одруженими чоловіками, спочатку це був путініст репер Тіматі, а потім чоловік російської співачки Алсу.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що блогер з Росії Артем Суворкін видав з потрохами чоловіка російської зірки Алсу Яна Абрамова.

Як посилаються на нього пропагандистські російські ЗМІ, Алсу обридло, що Ян Абрамов практично, не соромлячись, розгулював на всі боки. Суворкін додає, що чоловік Алсу робив це практично відкрито і не соромився своїх пригод. "Особисто знаю багатьох дівчат, з якими він спав і за якими нахабно залицявся", — розповідає блогер. Одна з фавориток Абрамова — це Анастасія Решетова, яка, наче дві краплі води є схожою на Алсу. Пишуть, що Ян Абрамов навіть їздив з Решетовою до Японії, виконавши цю завітну мрію розлучниці.

