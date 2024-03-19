Скандальная российская певица рассказала о своем завещании: почему там есть Украина

Бывшая украинка Лолита, не осудившая полномасштабную войну страны-агрессорки, теперь говорит о своем завещании. Оказалось, что певица, много времени проживающая в России, захотела, чтобы после смерти какую-то часть ее праха развеяли Украиной.

Лолита Милявская (фото из открытых источников)

Лолита вспомнила, что до 16 лет жила в городе Мукачево и продолжает общаться с тамошними одноклассниками. Поэтому имеет мечту, чтобы ее останки привезли на историческую родину, но пока ей запретили въезд на территорию Украины.

"Почему такая идея возникла, меня же не пускают в Украину, а найдется кто-то из друзей, кто когда-нибудь заберет одну пробирочку и выбросит ее на улице Нижний Вал,37 в Мукачево, где прошло мое детство, где я была абсолютно счастливым ребенком, прекрасный двор , много детей", — рассказала певица во время интервью на ютуб-канале "ПОВЕСТОЧКА".

При этом Лолита в своем завещании отметила еще многое удивительное.

"Одну пробирку с моим прахом пусть спустят в унитаз, потому что кто-то точно это захочет сделать. Одну пробирку стоит дать поклонникам, они безумны, пусть хотят то и делают. Хочу также одну пробирку в Болгарию. Потому что, кто будет прах провозить?" Это разрешения разные, а здесь, что там 100 граммов . Вот почему 7 пробирок и одна из них обязательно в Украине. Это еще дело принципа, я сказала: "Не пускаете, но я все равно проникну, хоть прахом, но проникну".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальная российская певица заявила, что теперь поет за еду в РФ. Бывшая украинка, а теперь российская артистка Лолита Милявская, поддержавшая военное вторжение России на территорию Украины, обратилась к официанту с необычной для нее просьбой. Звезда предлагала ему исполнить свою песню в обмен на еду, но подзабыла слова.