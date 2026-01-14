logo

Скандальная российская телеведущая публично унизила своего мужа (ФОТО)

Ксения Собчак публично оскорбила своего мужа-режиссера Константина Богомолова.

14 января 2026, 23:33
Лиля Воробьева

Российская телеведущая Ксения Собчак, позиционирующая себя как журналистка и поддерживающая террористическое вторжение РФ в Украину, публично унизила своего мужа Константина Богомолова.

Ксения Собчак (фото из открытых источников)

Об этом стало известно со страницы путинистки в Instagram. Там Собчак, отдыхающая не в террористической России, а в Таиланде, показала моменты совместного отдыха с мужчиной и их общение.

Супруги находятся в бассейне, где Собчак просит мужа вернуть ей телефон. Когда тот не реагирует, она показывает ему жест, символизирующий мужской половой орган.

Скандальная российская телеведущая публично унизила своего мужа (ФОТО) - фото 2

"Тон, которым я прошу вернуть мужчине телефон – бесценный", – подписала свое "любящее" фото журналистка.

Собчак регулярно делает резонансные заявления, критикует власть и берет интервью у известных людей, не поддерживающих войну. В то же время, журналистка пытается рационально оправдывать действия Путина и говорит о существовании так называемых "хороших россиян". Ксению Собчак часто относят к агентам Кремля, которые под видом либеральной оппозиции завуалированно продвигают пропагандистские нарративы.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у идома российская телеведущая Ксения Собчак срочно уехала из страны. В то же время силовики задержали в Москве ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского. Об этом пишут российские СМИ.

Известно, что Романовский и Суханов подозреваются в вымогательстве. 26 октября суд должен обоим мужчинам избрать меру пресечения. В правоохранительных органах сообщили, что во время расследования этого дела, прошли обыски в элитном коттеджном городке "Горки-8", где жила сама Ксения Собчак. Ведущая также стала подозреваемой по делу об вымогательстве в госкорпорации "Ростех". Если ее вину докажут, ей грозит до 15 лет колонии.



