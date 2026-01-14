Скандальна російська телеведуча публічно принизила свого чоловіка (ФОТО)

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка позиціонує себе як журналістка і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, публічно принизила свого чоловіка Костянтина Богомолова.

Ксенія Собчак (фото з відкритих джерел)

Про це стало відомо зі сторінки путіністки в Instagram. Там Собчак, яка відпочиває не в терористичній Росії, а в Таїланді, показала моменти спільного відпочинку з чоловіком і їхнє спілкування.

Подружжя перебуває у басейні, де Собчак просить чоловіка повернути їй телефон. Коли той не реагує, вона показує йому жест, що символізує чоловічий статевий орган.

"Тон, яким я прошу повернути чоловікові телефон — безцінний", — підписала своє "любляче" фото журналістка.

Собчак регулярно робить резонансні заяви, критикує владу та бере інтерв’ю у відомих людей, які не підтримують війну. Водночас журналістка намагається раціонально виправдовувати дії Путіна і говорить про існування так званих "хороших росіян". Ксенію Собчак часто зараховують до агентів Кремля, які під виглядом ліберальної опозиції завуальовано просувають пропагандистські наративи.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома російська телеведуча Ксенія Собчак терміново поїхала з країни. Натомість силовики затримали в Москві її комерційного директора Кирила Суханова та колишнього редактора журналу "Татлер" Аріана Романовського. Про це пишуть російські ЗМІ.

Відомо, що Романовського і Суханова підозрюють у вимаганні. 26 жовтня суд має обом чоловікам обрати запобіжний захід. У правоохоронних органах повідомили, що під час розслідування цієї справи, відбулися обшуки в елітному котеджному містечку "Горки-8", де жила сама Ксенія Собчак. Ведуча також стала підозрюваною у справі про здирництво в держкорпорації "Ростех". Якщо її провину доведуть, їй загрожує до 15 років колонії.

