Балерина-путенистка Анастасия Волочкова поддерживает дружеские отношения с фотографом Еленой Галицыной, регулярно снимающей танцовщицу в крайне экстравагантных образах. В социальных сетях предполагают, что такие фото и стилизация могут являться результатом совместного употребления алкогольных напитков.

Анастасия Волочкова (фото из открытых источников)

Так, в профиле Волочковой у Instagram появился кадр, где балерина позирует в вечернем платье с винтовкой в руках. Вероятно, задумка заключалась в том, чтобы создать образ современной воинственной амазонки, но в реальности снимок выглядит как попытка инфантильной женщины в возрасте продемонстрировать эффектность с помощью фильтров.

В комментариях пользователи обращают внимание не только на неуместность подобного образа для артистки балета, но и на то, что ситуация в жизни Анастасии Волочковой, вероятно, ухудшается из-за алкогольной зависимости, о которой часто говорят. Некоторые сомневаются в ее психическом равновесии, а другие предполагают, что фотограф Галицына может просто насмехаться над подругой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Известная российская балерина сбежала со свадьбы дочери . Балерина и известная поклонница Путина Анастасия Волочкова, часто попадающая в центр скандалов, покинула свадьбу своей единственной дочери Ариадны. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что именно Волочкова организовала торжество и на празднование появилась в золотом платье. Кроме того, она сделала яркий макияж и украсила образ длинным искусственным хвостом. Сама же невеста была одета довольно сдержанно — короткое белое платье, минимум макияжа.

Российские СМИ сообщают, что Волочкова покинула свадьбу вскоре после его начала. Они предполагают, что между ней и новоиспеченным зятем произошла ссора. Такое предположение они сделали на основании того, что балерине еще раньше не понравился избранник ее дочери – она называла его "хахаль".

