Скандальна російська балерина взялася за зброю (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандальна російська балерина взялася за зброю (ФОТО)

У Мережі все менше сумнівів, що у путіністки Волочкової проблеми із залежністю.

7 жовтня 2025, 23:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Балерина-путіністка Анастасія Волочкова підтримує дружні стосунки з фотографом Оленою Галіциною, яка регулярно знімає танцівницю у вкрай екстравагантних образах. У соціальних мережах припускають, що такі фото та стилізація можуть бути результатом спільного вживання алкогольних напоїв.

Скандальна російська балерина взялася за зброю (ФОТО)

Анастасія Волочкова (фото з відкритих джерел)

Так, у профілі Волочкової в Instagram з’явився кадр, де балерина позує у вечірній сукні з гвинтівкою в руках. Ймовірно, задумка полягала в тому, щоб створити образ сучасної войовничої амазонки, але в реальності знімок виглядає як спроба інфантильної жінки у віці продемонструвати ефектність за допомогою фільтрів.

У коментарях користувачі звертають увагу не лише на недоречність подібного образу для артистки балету, а й на те, що ситуація в житті Анастасії Волочкової, ймовірно, погіршується через алкогольну залежність, про яку часто говорять. Деякі сумніваються в її психічній рівновазі, а інші припускають, що фотографка Галіцина може просто насміхатися над подругою.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Відома російська балерина втекла з весілля дочки Балерина і відома прихильниця Путіна Анастасія Волочкова, яка часто потрапляє в центр скандалів, залишила весілля своєї єдиної доньки Аріадни. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Зазначається, що саме Волочкова організувала урочистість і на святкування з'явилася у золотій сукні. Крім того, вона зробила яскравий макіяж і прикрасила образ довгим штучним хвостом. Натомість сама наречена була вбрана доволі стримано — коротка біла сукня, мінімум макіяжу.

Російські ЗМІ повідомляють, що Волочкова залишила весілля невдовзі після його початку. Вони припускають, що між нею і новоспеченим зятем сталася сварка. Таке припущення вони зробили на підставі того, що балерині ще раніше не сподобався обранець її доньки — вона називала його "хахаль".

 



