Российская телеведущая Дана Борисова, сделавшая карьеру в РФ и ранее проходившая лечение от алкогольной и наркотической зависимости, отправила свою дочь на принудительное лечение.

Дана Борисова с дочерью (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, дочь убежденной путинистки Полина долгое время испытывает проблемы с психическим здоровьем. У нее диагностировали биполярное расстройство. Мать и дочь не раз рассказывали, что частые ссоры в семье связаны именно с этой болезнью.

Впоследствии стало известно, что решение о госпитализации приняла сама Борисова. Полина находится в клинике под наблюдением врачей, однако ее предварительный диагноз стал предметом сомнений.

"Я легла в больницу Шурова из-за ухудшения состояния. У меня уже год как диагностировано биполярное расстройство, но сейчас врачи сомневаются в этом вердикте. Думают, что это пограничное расстройство личности. Мама знает, она меня сюда и положила после одного инцидента. Я второй день лежу, мама обещала завтра приехать".

Отметим, ранее путинистка и так называемая "мать года" позволила дочери сделать пластическую операцию по увеличению груди, а также не препятствовала ее отношениям с 35-летним мужчиной.

