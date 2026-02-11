logo

Скандальная русская ведущая положила свою дочь в психбольницу
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандальная русская ведущая положила свою дочь в психбольницу

Дана Борисова сдала дочь в больницу

11 февраля 2026, 23:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская телеведущая Дана Борисова, сделавшая карьеру в РФ и ранее проходившая лечение от алкогольной и наркотической зависимости, отправила свою дочь на принудительное лечение.

Скандальная русская ведущая положила свою дочь в психбольницу

Дана Борисова с дочерью (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские медиа, дочь убежденной путинистки Полина долгое время испытывает проблемы с психическим здоровьем. У нее диагностировали биполярное расстройство. Мать и дочь не раз рассказывали, что частые ссоры в семье связаны именно с этой болезнью.

Впоследствии стало известно, что решение о госпитализации приняла сама Борисова. Полина находится в клинике под наблюдением врачей, однако ее предварительный диагноз стал предметом сомнений.

"Я легла в больницу Шурова из-за ухудшения состояния. У меня уже год как диагностировано биполярное расстройство, но сейчас врачи сомневаются в этом вердикте. Думают, что это пограничное расстройство личности. Мама знает, она меня сюда и положила после одного инцидента. Я второй день лежу, мама обещала завтра приехать".

Отметим, ранее путинистка и так называемая "мать года" позволила дочери сделать пластическую операцию по увеличению груди, а также не препятствовала ее отношениям с 35-летним мужчиной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская телеведущая Анфиса Чехова , остающаяся в стороне от войны в Украине, поделилась своим опытом неудачной процедуры красоты. Как сообщают российские источники, в своем обращении к подписчикам Чехова рассказала об итогах прошлого 2024 года, вспомнив как положительные моменты, так и постигшие ее трудности.

В частности, телеведущая рассказала о проблеме с глазом, возникшей после инъекции ботокса. В результате процедуры у нее развился птоз верхнего века, из-за чего один глаз частично закрылся. Чехова отметила, что причиной такого результата стала реакция ее организма, а не ошибка проводившего процедуру специалиста.



