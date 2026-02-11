Скандальна російська ведуча поклала свою дочку в психіатричну лікарню

Російська телеведуча Дана Борисова, яка зробила кар’єру в РФ та раніше проходила лікування від алкогольної й наркотичної залежності, відправила свою доньку на примусове лікування.

Дана Борисова з донькою (фото із відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські медіа, донька переконаної путіністки Поліна тривалий час має проблеми з психічним здоров’ям. У неї діагностували біполярний розлад. Мати й донька неодноразово розповідали, що часті сварки в родині пов’язані саме з цією хворобою.

Згодом стало відомо, що рішення про госпіталізацію ухвалила сама Борисова. Наразі Поліна перебуває в клініці під наглядом лікарів, однак її попередній діагноз став предметом сумнівів.

"Я лягла в лікарню Шурова через погіршення стану. У мене вже рік як діагностовано біполярний розлад, але зараз лікарі сумніваються в цьому вердикті. Думають, що це пограничний розлад особистості. Мама знає, вона мене сюди і поклала після одного інциденту. Я другий день лежу, мама обіцяла завтра приїхати", — зізналася вона.

Зазначимо, раніше путіністка та так звана "мати року" дозволила доньці зробити пластичну операцію зі збільшення грудей, а також не перешкоджала її стосункам із 35-річним чоловіком.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська телеведуча Анфіса Чехова, яка залишається осторонь війни в Україні, поділилася своїм досвідом невдалої процедури краси. Як повідомляють російські джерела, у своєму зверненні до підписників Чехова розповіла про підсумки минулого 2024 року, згадавши як позитивні моменти, так і труднощі, які її спіткали.

Зокрема, телеведуча розповіла про проблему з оком, яка виникла після ін'єкції ботокса. В результаті процедури в неї розвинувся птоз верхньої повіки, через що одне око частково закрилося. Чехова зазначила, що причиною такого результату стала реакція її організму, а не помилка спеціаліста, який проводив процедуру.

