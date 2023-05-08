Скандальный актер снимает фильм о войне в Украине: говорит, что покажет "всю правду"

Бывшая звезда боевиков Стивен Сигал принялся за новый проект. Скандальный актер, годами поддерживающий президента России Владимира Путина, хочет снять фильм о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Стивен Сигал снимает российский пропагандистский фильм о войне. Фото из открытых источников

Популярный в конце 90-х американский актер Стивен Сигал уже долгое время поддерживает Путина. А недавно объявил о новом проекте, который должен рассказать миру "всю правду" о войне в Украине.

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"Я считаю, что это отличная работа – показать нам и миру, что на самом деле происходит там, показать всю правду", – говорит Сигал.

Согласно российским СМИ, Сигал снимет фильм о "спецоперации" войск РФ в Украине. Как следует из названия анонса, постановка будет поддерживать линию и идеи российской пропаганды, ведь только в России называют войну в Украине "специальная военная операция".

Во время пресс-конференции в одном из российских городов актер признался, что для съемок фильма посетил горячие точки и общался с российскими и украинскими военными.

"Также общался и с той стороной. Для меня было шоком, что местные украинцы – местное население – считают, что у них нет нацистов, – говорит Стивен Сигал.

Напомним, что в 2016 году Владимир Путин выдал лояльному к Кремлю актеру гражданство России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин наградил известного американского актера орденом "Дружбы".

Также "Комментарии" писали о российских спецагентах, которые используют европейские демонстрации против пенсионной реформы или изменения климата как фон для антиукраинских фальшивых протестов.