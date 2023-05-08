Скандальный актер снимает фильм о войне в Украине: говорит, что покажет "всю правду"

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Slava Kot
Бывшая звезда боевиков Стивен Сигал принялся за новый проект. Скандальный актер, годами поддерживающий президента России Владимира Путина, хочет снять фильм о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Стивен Сигал снимает российский пропагандистский фильм о войне. Фото из открытых источников
Популярный в конце 90-х американский актер Стивен Сигал уже долгое время поддерживает Путина. А недавно объявил о новом проекте, который должен рассказать миру "всю правду" о войне в Украине.
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Согласно российским СМИ, Сигал снимет фильм о "спецоперации" войск РФ в Украине. Как следует из названия анонса, постановка будет поддерживать линию и идеи российской пропаганды, ведь только в России называют войну в Украине "специальная военная операция".
Во время пресс-конференции в одном из российских городов актер признался, что для съемок фильма посетил горячие точки и общался с российскими и украинскими военными.
Напомним, что в 2016 году Владимир Путин выдал лояльному к Кремлю актеру гражданство России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин наградил известного американского актера орденом "Дружбы".
Также "Комментарии" писали о российских спецагентах, которые используют европейские демонстрации против пенсионной реформы или изменения климата как фон для антиукраинских фальшивых протестов.
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