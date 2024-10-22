Скандальный голливудский режиссер на грани смерти: подробности

Известный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн, оказавшийся в центре скандалов несколько лет назад, теперь столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Как сообщает Variety, у него диагностировали хронический миелоидный лейкоз – форму рака, поражающую костный мозг. Пока команда Вайнштейна ограничивается только этими словами и призывает воздержаться от лишних вопросов.

Харви Вайнштейн борется с тяжелым онкологическим заболеванием

"То, что детали о его здоровье стали объектом публичного интереса, неприятно и неприемлемо. Мы не будем комментировать это дальше, чтобы уважать личное пространство господина Вайнштейна", — отметили его представители.

Ранее Уайнштейн имел другие серьезные проблемы со здоровьем. Ему уже делали операцию на сердце, и тогда, по словам его адвоката, он был на грани смерти. Кроме того, летом этого года Вайнштейн был госпитализирован из-за двусторонней пневмонии, осложненной COVID-19, а также диабетом, что только добавляет сложности его медицинской ситуации.

Вайнштейн получил широкую известность не только как кинопродюсер, но и фигурант большого скандала в 2017 году. Тогда около 80 женщин, включая известных актрис, обвинили его в сексуальных притязаниях. Эти обвинения привели к судебному процессу, где в 2020 году он был признан виновным в нескольких преступлениях сексуального характера, приговорив к 23 годам заключения.

Однако в апреле 2024 года Апелляционный суд Нью-Йорка отменил этот приговор из-за произошедших в ходе рассмотрения дела процессуальных нарушений. Теперь Вайнштейну предстоит новый судебный процесс, запланированный на начало 2025 года.