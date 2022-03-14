Скандальный Моргенштерн снял клип о войне в Украине

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Лиля Воробьева
Известный в России рэпер Моргенштерн представил клип "12" об агрессии в Украине. В нем исполнитель осуждает российского президента Путина и все, что он делает на украинской земле.
Моргенштерн выпустил клип о войне в Украине (скриншот с видео)
Здесь приведен фрагмент обычного разговора друга русского рэпера – Владислава Палагина – с мамой, она в эти дни скрывается в одесском бомбоубежище.
"Сынулечко, ну, да, у нас здесь, прям у нас, утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то бежать, а потом вернулись на место", — рассказывает сыну женщина.
Мама его друга отметила, что молча сидит, погреб служит бомбоубежищем для горожан. Просит сына, которого нежно называет по телефону котиком, не беспокоиться.
Моргенштерн в своем клипе озвучивает, что большим дядям всегда было все равно, как будет там русским солдатам.
"Большие дяди отправят на бойню – дядям всегда было пох*й", — подытожил Моргенштерн.
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