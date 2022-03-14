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Скандальный Моргенштерн снял клип о войне в Украине

Рэпер осудил президента РФ Владимира Путина.

сегодня, 19:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Известный в России рэпер Моргенштерн представил клип "12" об агрессии в Украине. В нем исполнитель осуждает российского президента Путина и все, что он делает на украинской земле.

Скандальный Моргенштерн снял клип о войне в Украине

Моргенштерн выпустил клип о войне в Украине (скриншот с видео)

Здесь приведен фрагмент обычного разговора друга русского рэпера – Владислава Палагина – с мамой, она в эти дни скрывается в одесском бомбоубежище.

"Сынулечко, ну, да, у нас здесь, прям у нас, утром крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то бежать, а потом вернулись на место", — рассказывает сыну женщина.

Мама его друга отметила, что молча сидит, погреб служит бомбоубежищем для горожан. Просит сына, которого нежно называет по телефону котиком, не беспокоиться.

Моргенштерн в своем клипе озвучивает, что большим дядям всегда было все равно, как будет  там русским солдатам.

"Большие дяди отправят на бойню – дядям всегда было пох*й", — подытожил Моргенштерн.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Гордон рассказал, как скандальный Моргенштерн уговорил его на интервью . Журналист и бизнесмен Дмитрий Гордон рассказал, что российский рэпер Моргенштерн сам вышел на него с просьбой записать интервью. Дмитрий Гордон рассказал, что репер-скандалист направил в Instagram голосовое сообщение с предложением встретиться для записи интервью. Моргенштерн представился фанатом Гордона и предложил "опылить интервью". При этом журналист заявил, что он чуть-чуть не понимает, почему украинские спецслужбы зажгли "красный свет" перед Моргенштерном при попытке въезда в Украину. Дмитрий Гордон отметил, что ему было очень важно в этом разобраться, ведь исполнитель не посещал аннексированный Крым, не поддерживал публично какие-либо пропагандистские заявления или антиукраинские действия. Всего этого не было.



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Источник: https://youtu.be/lX0TPbCSAbM
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