Скандальный российский актер, убивший человека, впервые выйдет на сцену театра после колонии

Российский актер-путинист Михаил Ефремов, ранее заявлявший о готовности воевать на стороне террористической РФ, возвращается на театральную сцену после освобождения из колонии. Он впервые сыграет в театре режиссера-путиниста Никиты Михалкова. Соответствующая информация размещена на официальном сайте театра.

Анна Михалкова и Михаил Ефремов (фото из открытых источников)

Так, 25 и 26 марта Ефремов исполнит главную роль в психологической драме "Без свидетелей", поставленной Никитой Михалковым и Александром Адабашьяном. На сцене его партнершей станет дочь Никиты Михалкова – Анна Михалкова.

"История одной встречи, одного разговора и одной ночи. История, в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади", — так описали представление в театре.

Режиссер Александр Адабашьян отметил, что Михаил Ефремов полностью готов к работе на сцене, находится в хорошей форме и заинтересован в творческом процессе. По его словам, между актером, режиссером и Анной Михалковой нет никаких конфликтов. Об этом сообщает издание "Подъем" в своем Telegram-канале.

"По-человечески очень с ним спокойно всем", — добавил Адабашьян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что напомним , в 2020 году Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам тюремного заключения.

Также "Комментарий" писали, что скандального российского актера Михаила Ефремова, отбывавшего наказание за смертельное ДТП, могли условно-досрочно уволить при одном условии — он должен принять участие в так называемой "специальной военной операции" (СВО) в Украине. Такое заявление сделала организация "Ветераны России", готовая поддержать актера в суде при условии его участия в войне.