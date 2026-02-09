logo

Скандальный российский актер, убивший человека, впервые выйдет на сцену театра после колонии
НОВОСТИ

Скандальный российский актер, убивший человека, впервые выйдет на сцену театра после колонии

Михаил Ефремов сыграет главную роль в психологической драме "Без свидетелей"

9 февраля 2026, 23:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российский актер-путинист Михаил Ефремов, ранее заявлявший о готовности воевать на стороне террористической РФ, возвращается на театральную сцену после освобождения из колонии. Он впервые сыграет в театре режиссера-путиниста Никиты Михалкова. Соответствующая информация размещена на официальном сайте театра.

Скандальный российский актер, убивший человека, впервые выйдет на сцену театра после колонии

Анна Михалкова и Михаил Ефремов (фото из открытых источников)

Так, 25 и 26 марта Ефремов исполнит главную роль в психологической драме "Без свидетелей", поставленной Никитой Михалковым и Александром Адабашьяном. На сцене его партнершей станет дочь Никиты Михалкова – Анна Михалкова.

"История одной встречи, одного разговора и одной ночи. История, в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади", — так описали представление в театре.

Режиссер Александр Адабашьян отметил, что Михаил Ефремов полностью готов к работе на сцене, находится в хорошей форме и заинтересован в творческом процессе. По его словам, между актером, режиссером и Анной Михалковой нет никаких конфликтов. Об этом сообщает издание "Подъем" в своем Telegram-канале.

"По-человечески очень с ним спокойно всем", — добавил Адабашьян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что напомним , в 2020 году Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого впоследствии скончался в больнице. Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам тюремного заключения.

Также "Комментарий" писали, что скандального российского актера Михаила Ефремова, отбывавшего наказание за смертельное ДТП, могли условно-досрочно уволить при одном условии — он должен принять участие в так называемой "специальной военной операции" (СВО) в Украине. Такое заявление сделала организация "Ветераны России", готовая поддержать актера в суде при условии его участия в войне.



Источник: https://t.me/pdmnews/87522
