Скандальний російський актор, який вбив людину, вперше вийде на сцену театру після колонії

Російський актор-путініст Михайло Єфремов, який раніше заявляв про готовність воювати на боці терористичної РФ, повертається на театральну сцену після звільнення з колонії. Він уперше зіграє у театрі режисера-путініста Микити Михалкова. Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті театру.

Анна Михалкова та Михайло Єфремов (фото з відкритих джерел)

Так, 25 та 26 березня Єфремов виконає головну роль у психологічній драмі "Без свідків", поставленій Микитою Михалковим та Олександром Адабашьяном. На сцені його партнеркою стане донька Микити Михалкова — Анна Михалкова.

"Історія однієї зустрічі, однієї розмови і однієї ночі. Історія, в якій минуле раптово повертається, змушуючи героїв заново прожити те, що, здавалося, давно залишилося позаду", — так описали виставу у театрі.

Режисер Олександр Адабашьян зазначив, що Михайло Єфремов повністю готовий до роботи на сцені, перебуває у хорошій формі та зацікавлений у творчому процесі. За його словами, між актором, режисером і Анною Михалковою немає жодних конфліктів. Про це повідомляє видання "Підйом" у своєму Telegram-каналі.

"По-людськи дуже з ним спокійно всім", — додав Адабашьян.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що нагадаємо, у 2020 році Єфремов влаштував ДТП у центрі Москви, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Він виїхав на зустрічну смугу та врізався у фургон, водій якого згодом помер у лікарні. Суд засудив Єфремова до 7,5 років тюремного ув'язнення.

Також "Коментаір" писали, що скандального російського актора Михайла Єфремова, який відбував покарання за смертельну ДТП, могли умовно-достроково звільнити за однієї умови — він повинен взяти участь у так званій "спеціальній військовій операції" (СВО) в Україні. Таку заяву зробила організація "Ветерани Росії", готова підтримати актора в суді за умови його участі у війні.