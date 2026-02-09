logo_ukra

Головна Новини Зірки персона Скандальний російський актор, який вбив людину, вперше вийде на сцену театру після колонії
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандальний російський актор, який вбив людину, вперше вийде на сцену театру після колонії

Михайло Єфремов зіграє головну роль у психологічній драмі "Без свідків"

9 лютого 2026, 23:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Російський актор-путініст Михайло Єфремов, який раніше заявляв про готовність воювати на боці терористичної РФ, повертається на театральну сцену після звільнення з колонії. Він уперше зіграє у театрі режисера-путініста Микити Михалкова. Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті театру.

Скандальний російський актор, який вбив людину, вперше вийде на сцену театру після колонії

Анна Михалкова та Михайло Єфремов (фото з відкритих джерел)

Так, 25 та 26 березня Єфремов виконає головну роль у психологічній драмі "Без свідків", поставленій Микитою Михалковим та Олександром Адабашьяном. На сцені його партнеркою стане донька Микити Михалкова — Анна Михалкова.

"Історія однієї зустрічі, однієї розмови і однієї ночі. Історія, в якій минуле раптово повертається, змушуючи героїв заново прожити те, що, здавалося, давно залишилося позаду", — так описали виставу у театрі.

Режисер Олександр Адабашьян зазначив, що Михайло Єфремов повністю готовий до роботи на сцені, перебуває у хорошій формі та зацікавлений у творчому процесі. За його словами, між актором, режисером і Анною Михалковою немає жодних конфліктів. Про це повідомляє видання "Підйом" у своєму Telegram-каналі.

"По-людськи дуже з ним спокійно всім", — додав Адабашьян.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що нагадаємо, у 2020 році Єфремов влаштував ДТП у центрі Москви, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. Він виїхав на зустрічну смугу та врізався у фургон, водій якого згодом помер у лікарні. Суд засудив Єфремова до 7,5 років тюремного ув'язнення.

Також "Коментаір" писали, що скандального російського актора Михайла Єфремова, який відбував покарання за смертельну ДТП, могли умовно-достроково звільнити за однієї умови — він повинен взяти участь у так званій "спеціальній військовій операції" (СВО) в Україні. Таку заяву зробила організація "Ветерани Росії", готова підтримати актора в суді за умови його участі у війні.
 



Джерело: https://t.me/pdmnews/87522
