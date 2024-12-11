"Сказала так": известная украинская певица показала, как любимый признался ей (ФОТО)

24-летняя украинская певица и блоггер Кристина Христонько уже получила свой праздничный подарок в канун Рождества и Нового года — она теперь в новом статусе невесты. Ее любимый блогер Игорь Розумяк сделал предложение руки и сердца во время их отдыха в Буковеле.

Кристина Христенька выходит замуж (фото из открытых источников)

Кристина поделилась радостной новостью в своем Instagram-блоге, отметив, что помолвка состоялась 8 декабря. "Я сказала ДА. 08.12.2024", — написала она.

Певица также опубликовала серию фотографий, на которых зафиксирован момент предложения. На снимках видно, как Игр становится на одно колено, дарит Кристине кольцо от ювелирного бренда Tiffany & Co и пышный букет красных роз.

В старости Кристина рассказала, что Игорь приобрел кольцо несколько месяцев назад, и все близкие пары — от родственников до друзей — знали о предстоящем признании, но сумели сохранить сюрприз. Невеста призналась, что шла в ресторан поужинать и отпраздновать День рождения Игоря, и даже не подозревала, что этот вечер завершится предложением стать его женой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная украинская супермодель вышла замуж . Снежана Онопко – супермодель из Украины, которая имела мировое имя и была как несбыточная мечта для сотен тысяч представителей сильной половины по всему миру. Однако личная жизнь модели не получилась похожей на сказку, и сложилась трагически.

Еще в 2011 году манекенщица вышла замуж за бизнесмена Николая Щуру. Поговаривали, что этот семейный союз был объеден с физическим, психологическим и сексуальным насилием в отношении Снежаны Онопко. Манекенщица добилась развода с первым мужчиной в 2020 году, и с тех пор о ее личной жизни новостей не было. Но события в нем не стояли на месте. Недавно в старости в собственном блоге в Instagram Снежана написала, что второй раз вышла замуж.



