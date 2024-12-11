logo

BTC/USD

101552.42

ETH/USD

3832.04

LTC/USD

117.87

USD/UAH

41.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона "Сказала так": известная украинская певица показала, как любимый признался ей (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Сказала так": известная украинская певица показала, как любимый признался ей (ФОТО)

Кристина Христенька показала, как любимый признался ей

11 декабря 2024, 23:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

24-летняя украинская певица и блоггер Кристина Христонько уже получила свой праздничный подарок в канун Рождества и Нового года — она теперь в новом статусе невесты. Ее любимый блогер Игорь Розумяк сделал предложение руки и сердца во время их отдыха в Буковеле.

"Сказала так": известная украинская певица показала, как любимый признался ей (ФОТО)

Кристина Христенька выходит замуж (фото из открытых источников)

Кристина поделилась радостной новостью в своем Instagram-блоге, отметив, что помолвка состоялась 8 декабря. "Я сказала ДА. 08.12.2024", — написала она.

Певица также опубликовала серию фотографий, на которых зафиксирован момент предложения. На снимках видно, как Игр становится на одно колено, дарит Кристине кольцо от ювелирного бренда Tiffany & Co и пышный букет красных роз.

В старости Кристина рассказала, что Игорь приобрел кольцо несколько месяцев назад, и все близкие пары — от родственников до друзей — знали о предстоящем признании, но сумели сохранить сюрприз. Невеста призналась, что шла в ресторан поужинать и отпраздновать День рождения Игоря, и даже не подозревала, что этот вечер завершится предложением стать его женой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная украинская супермодель вышла замуж . Снежана Онопко – супермодель из Украины, которая имела мировое имя и была как несбыточная мечта для сотен тысяч представителей сильной половины по всему миру. Однако личная жизнь модели не получилась похожей на сказку, и сложилась трагически.

Еще в 2011 году манекенщица вышла замуж за бизнесмена Николая Щуру. Поговаривали, что этот семейный союз был объеден с физическим, психологическим и сексуальным насилием в отношении Снежаны Онопко. Манекенщица добилась развода с первым мужчиной в 2020 году, и с тех пор о ее личной жизни новостей не было. Но события в нем не стояли на месте. Недавно в старости в собственном блоге в Instagram Снежана написала, что второй раз вышла замуж.

”Сказала так”: известная украинская певица показала, как любимый признался ей (ФОТО) - фото 2
”Сказала так”: известная украинская певица показала, как любимый признался ей (ФОТО) - фото 3



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/p/DDbdUNcudEl/?img_index=1
Теги:

Новости

Все новости