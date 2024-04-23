Сколько зарабатывает украинская порноактриса: Джозефина Джексон рассказала о своей работе

Украинская порноактриса Юлия Сенюк, известная под псевдонимом Джозефина Джексон, рассказала, какую зарплату получает за свою работу в сфере порноиндустрии.

Украинская порноактриса Джозефина Джексон. Фото из открытых источников

Джозефина Джексон дала интервью BBC, во время которого порноактрису спросили, действительно ли она зарабатывает 20 тыс. долларов в месяц. Звезда фильмов для взрослых подтвердила эту цифру словами "плюс-минус".

Юлия Сенюк отметила, что примерно половину своей зарплаты порноактрисы она отдает на военные нужды. По ее словам, она может отдать 1-2 тысячи долларов на один сбор, чтобы помочь его закрыть.

"1-2 — это одному человеку. Но таких случаев может быть много. Один месяц это может быть 2-3, а другой месяц – пятеро. Я не считаю этого, так трудно сказать", — говорит Джозефина Джексон.

Украинская порноактриса также рассказала, что присоединилась к реабилитации военных. В центрах реабилитации Юлия Сенюк проводит занятия в бассейне с украинскими ветеранами, практикует с ними английский и делает коллективные фотосессии вместе с военными. Кроме того, порноактриса активно собирает средства на протезы для военных и пытается привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются ветераны во время реабилитации.

В центре реабилитации подчеркивают, что ветераны упорнее работают и имеют лучшее настроение в присутствии порноактрисы. Военные также указывают, что положительно относятся к присутствию Юлии Сенюк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская порноактриса разозлила сеть своими фото с флагом Украины.

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