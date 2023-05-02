В террористической РФ ушел из жизни звездный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин . Как сообщают, российскому модельеру было 59 лет, и он вел борьбу с онкологической болезнью. Об этом информируют на пропагандистском " Первом канале ".

Валентин Юдашкин (фото из открытых источников)

"Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", — говорится в информации телеканала.

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Печальное известие обнародовала жена модельера.

Звездный кутюрье вел борьбу с раком с 2016 года. Он попал в скандальную историю после того, как не осудил нападение России на Украину. Он был единственным из россиян, которому было запрещено участвовать в Неделе моды в Париже.

Еще в 2008 году Юдашкин являлся разработчиком новой военной формы для Министерства обороны РФ. В декабре 2010 после переохлаждения от 160 до 250 солдат срочной службы в Кемеровском регионе были госпитализированы, причиной ЧП, по некоторой информации была новая форма для солдат. В 2011 году в России была забракована форма, которую разработал Юдашкин, из-за плохого качества материалов и отрицательной функциональности.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что умер российский писатель, призвавший бомбить Украину. Ушел из жизни российский писатель и публицист Эдуард Багиров, поддерживавший военное вторжение в Украину. Россиянину исполнилось всего 47 лет. По их информации, неделю назад Багиров впал в кому. Медики пытались спасти звездному пациенту жизнь, но у него перестали работать все жизненно важные органы. По какой причине публицист впал в кому – не сообщают.