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Главная Новости Звезды персона Слава Каминская поделилась откровенным фото с отдыха
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Слава Каминская поделилась откровенным фото с отдыха

Певица опубликовала фото в бюстральтере

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная артистка, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно рассказала о своем новом избраннике, отправилась на отдых в Египет и делиться с фанатами яркими и солнечными фотографиями. На своей странице в Instagram она опубликовала кадр в черно-бежевом бюстгальтере, чем взбудоражила сеть.

Слава Каминская поделилась откровенным фото с отдыха

Слава Каминская | @babaslavka

Певица сидит во дворе на плетеном кресле и читает книгу по психологии "Мужчины с Марса, женщины с Венеры". Она позирует в черно-бежевом бюстгальтере, который подчеркивает ее грудь и коротких джинсовых шортах. Из-за такого откровенного образа, на теле Славы можно разглядеть несколько татуировок. А свой look она дополнила ярким макияжем с длинными черными стрелками.

За день пост знаменитости собрал более 20 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников, которые отметили, что Слава выглядит шикарно и поделились своими впечатлениями от книги, которую читает певица.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Слава Каминская раскрыла пять своих главных правил по уходу за кожей лица.


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