"Слава нации? Какой нации?": известная актриса оскандалилась высказываниями об Украине

Популярная украинская актриса Елена Репина, игравшая роли в известных сериалах "Реальная мистика", "Папик", "Слуга народа" и других, оскандалилась украинофобным высказыванием.

Елена Репина (фото из открытых источников)

Об этом написала журналистка Алина Доротюк. Она обнародовала в своем Telegram-канале видеоролик, где Репина говорит, что ненавидит Майдан и что именно он убил Украину.

"Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину. Вот то, что сейчас с нами, это последствия Майдана. Вы можете меня заплевать, можете не заплевать. Проклятый Майдан! Никто не ответит", — сказала Репина.

Еще до этого Репина нелестно высказалась по поводу дерусификации.

"Если вы назвали всю Украину по улицам Бандеры, это не значит, что... Ну посмотрим, как оно там будет. Слава нации? Какой нации? Какой нации? Вы хотя бы знаете, как в Украине люди выживают? В Украине, как люди выживают с коррупцией. Бандеровцы? Да и х*р с ними, ненавижу", — сказала актриса.

Сейчас, в день годовщины полномасштабной войны Елена Репина еще написала пост в социальной сети, который кажется неоднозначным, если вспоминать о том, о чем звезда говорила раньше. Репина пишет о том, что для нее война началась в 2014 году и спрашивает, почему за все это время никто не смог разрешить конфликт путем переговоров.

Она добавляет, что "презирает войну и ее сердце останавливается на кладбище, когда она видит погибших воинов и знамена на их могилах".





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