Слезы, обвинения и неожиданный побег: шестой выпуск "Холостяка" превратился в самый громкий скандал сезона

Шестой выпуск "Холостяка 14" стал тем моментом, когда романтическое шоу окончательно превратилось в эмоциональный триллер. После тихого завершения карпатской недели, где девушки жили в палатках и пытались хоть немного отдохнуть от драм, никто не ожидал, что уже на следующий день все разразится напряжением, обидами и сломанными нервами. Об этом сообщает портал "Хочу".

"Холостяк 14" разразился скандалом: участница сбежала со съемочной площадки

Как только участницы переехали в комфортабельную гостиницу, атмосфера, казалось, должна была стать мягче. Но стало только хуже. Напряжение между девушками зашкаливало, а когда они вышли на церемонию в платьях с посланиями, выдержка окончательно треснула: на ткани появились надписи типа лицемерная, токсик, королева. Никто не хотел признавать авторство, и комната мгновенно превратилась в поле молчаливой войны.

Именно на этом фоне разразился главный скандал вечера. Юлия Коренюк, которая до этого держалась сдержанно, заявила Тарасу, что хочет немедленно уехать домой, мол, не выдерживает разлуки с сыном. Казалось бы, искреннее признание, но Цымбалюк воспринял это совсем по-другому. Он предложил ей какие-либо условия, чтобы она осталась, но Юля настаивала на своем. Ее непреклонность вызвала у холостяка резкую реакцию: он прямо спросил, не манипуляция ли это, и не скрывается ли за словами о ребенке простая неготовность быть в проекте.

Ситуация быстро обострилась. Тарас не скрывал раздражение — в закадровых комментариях он признался, что почувствовал себя обманутым и использованным. Юля рассказала, что ждала от него эмоционального жеста — мол, он должен был ее остановить. Но этого не вышло. Через несколько минут она села в авто и уехала, оставив Цимбалюка в полном шоке.

Несмотря на напряжение и испорченную атмосферу, церемония роз все же состоялась. Тарас завершил вечер неожиданным жестом — получил "запасную" розу из пиджака для Надин, которая уже прощалась с надеждой.

Проект продолжили восемь участниц, но после этой серии стало очевидно: борьба за сердце Тараса выходит совсем на другой уровень, и впереди — еще больше драм, чем романтики.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что "Холостяк" в украинском языке имеет плохое значение: как правильно называть холостых мужчин.