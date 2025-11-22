Сльози, звинувачення і несподівана втеча: шостий випуск “Холостяка” перетворився на найгучніший скандал сезону

Шостий випуск “Холостяка 14” став тим моментом, коли романтичне шоу остаточно перетворилося на емоційний трилер. Після тихого завершення карпатського тижня, де дівчата жили в наметах і намагалися хоч трохи відпочити від драм, ніхто не очікував, що вже наступного дня все вибухне напруженням, образами та зламаними нервами. Про це повідомляє портал "Хочу".

“Холостяк 14” вибухнув скандалом: учасниця втекла зі знімального майданчика

Щойно учасниці переїхали до комфортного готелю, атмосфера, здавалося, мала стати м’якшою. Але стало лише гірше. Напруга між дівчатами зашкалювала, а коли вони вийшли на церемонію у сукнях із “посланнями”, витримка остаточно тріснула: на тканині з’явилися написи на кшталт “лицемірна”, “токсік”, “королева”. Ніхто не хотів визнавати авторство, і кімната миттєво перетворилася на поле мовчазної війни.

Саме на цьому тлі вибухнув головний скандал вечора. Юлія Коренюк, яка до цього трималася стримано, заявила Тарасу, що хоче негайно поїхати додому — мовляв, не витримує розлуки з сином. Здавалося б, щире зізнання, але Цимбалюк сприйняв це зовсім інакше. Він запропонував їй будь-які умови, аби вона залишилася, але Юля наполягала на своєму. Її непохитність викликала в холостяка різку реакцію: він прямо запитав, чи це не маніпуляція, і чи не ховається за словами про дитину проста неготовність бути в проєкті.

Ситуація швидко загострилася. Тарас не приховував роздратування — у “закадрових” коментарях він зізнався, що відчув себе обдуреним і використаним. Юля ж розповіла, що чекала від нього емоційного жесту — мовляв, він мав її зупинити. Але цього не сталося. Через кілька хвилин вона сіла в авто і поїхала, залишивши Цимбалюка в повному шоці.

Попри напруження і зіпсовану атмосферу, церемонія троянд все ж відбулася. Тарас завершив вечір несподіваним жестом — дістав “запасну” троянду з піджака для Надін, яка вже прощалася з надією.

Проєкт продовжили вісім учасниць, але після цієї серії стало очевидно: боротьба за серце Тараса виходить на зовсім інший рівень, і попереду — ще більше драм, ніж романтики.

