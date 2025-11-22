logo_ukra

BTC/USD

83625

ETH/USD

2708.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Сльози, звинувачення і несподівана втеча: шостий випуск “Холостяка” перетворився на найгучніший скандал сезону
commentss НОВИНИ Всі новини

Сльози, звинувачення і несподівана втеча: шостий випуск “Холостяка” перетворився на найгучніший скандал сезону

Глядачі чекали романтики — натомість отримали вибухову драму. Одну з учасниць винесло з проєкту буквально штормом емоцій, а Цимбалюк відкрито спитав: “Навіщо ти взагалі прийшла?”

22 листопада 2025, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Шостий випуск “Холостяка 14” став тим моментом, коли романтичне шоу остаточно перетворилося на емоційний трилер. Після тихого завершення карпатського тижня, де дівчата жили в наметах і намагалися хоч трохи відпочити від драм, ніхто не очікував, що вже наступного дня все вибухне напруженням, образами та зламаними нервами. Про це повідомляє портал "Хочу". 

Сльози, звинувачення і несподівана втеча: шостий випуск “Холостяка” перетворився на найгучніший скандал сезону

“Холостяк 14” вибухнув скандалом: учасниця втекла зі знімального майданчика

Щойно учасниці переїхали до комфортного готелю, атмосфера, здавалося, мала стати м’якшою. Але стало лише гірше. Напруга між дівчатами зашкалювала, а коли вони вийшли на церемонію у сукнях із “посланнями”, витримка остаточно тріснула: на тканині з’явилися написи на кшталт “лицемірна”, “токсік”, “королева”. Ніхто не хотів визнавати авторство, і кімната миттєво перетворилася на поле мовчазної війни.

Саме на цьому тлі вибухнув головний скандал вечора. Юлія Коренюк, яка до цього трималася стримано, заявила Тарасу, що хоче негайно поїхати додому — мовляв, не витримує розлуки з сином. Здавалося б, щире зізнання, але Цимбалюк сприйняв це зовсім інакше. Він запропонував їй будь-які умови, аби вона залишилася, але Юля наполягала на своєму. Її непохитність викликала в холостяка різку реакцію: він прямо запитав, чи це не маніпуляція, і чи не ховається за словами про дитину проста неготовність бути в проєкті.

Ситуація швидко загострилася. Тарас не приховував роздратування — у “закадрових” коментарях він зізнався, що відчув себе обдуреним і використаним. Юля ж розповіла, що чекала від нього емоційного жесту — мовляв, він мав її зупинити. Але цього не сталося. Через кілька хвилин вона сіла в авто і поїхала, залишивши Цимбалюка в повному шоці.

Попри напруження і зіпсовану атмосферу, церемонія троянд все ж відбулася. Тарас завершив вечір несподіваним жестом — дістав “запасну” троянду з піджака для Надін, яка вже прощалася з надією.

Проєкт продовжили вісім учасниць, але після цієї серії стало очевидно: боротьба за серце Тараса виходить на зовсім інший рівень, і попереду — ще більше драм, ніж романтики.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що “Холостяк” в українській мові має погане значення: як правильно називати неодружених чоловіків.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини