"Сложнее года в моей жизни не было": Позитив прокомментировал слухи о разводе с женой

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Любовь Блажко
Алексей Завгородний впервые поделился подробностями своей личной жизни. Об этом артист рассказал в программе "ЖВЛ" на канале 1+1, передает издание newsyou.
Алексей Завгородний. Фото: lenta
Его история любви началась еще в 2013, когда он женился на своей девушке Анне. Но их отношения начались гораздо раньше: обоим тогда было всего по 15 лет. Исполнитель добавил, что они познакомились на дне рождения одноклассника, на который девушка пришла с парнем. Но через некоторые время они расстались, и Анна начала общаться с Алексеем.
Позитив поделился, что очень благодарен своей жене за то, что она была рядом даже в самые тяжелые моменты семейной жизни. А ведь для каждого мужчины крайне важно иметь в своей жизни человека, который будет верить и всячески поддерживать, уверен Леша.
Известно, что во время участия певца в проекте "Танцы со звездами" поклонники начали подозревать, что у него роман с его партнершей Юлией. Сам же Позитив опровергает подобные слухи, говоря о том, что все пары изображают на паркете любовь.
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