"Сложнее года в моей жизни не было": Позитив прокомментировал слухи о разводе с женой

Алексей Завгородний впервые поделился подробностями своей личной жизни. Об этом артист рассказал в программе "ЖВЛ" на канале 1+1, передает издание newsyou.

Алексей Завгородний. Фото: lenta

Его история любви началась еще в 2013, когда он женился на своей девушке Анне. Но их отношения начались гораздо раньше: обоим тогда было всего по 15 лет. Исполнитель добавил, что они познакомились на дне рождения одноклассника, на который девушка пришла с парнем. Но через некоторые время они расстались, и Анна начала общаться с Алексеем.

Позитив поделился, что очень благодарен своей жене за то, что она была рядом даже в самые тяжелые моменты семейной жизни. А ведь для каждого мужчины крайне важно иметь в своей жизни человека, который будет верить и всячески поддерживать, уверен Леша.

"У меня была копилка, и я помню, что я разбивал ее, шел в супермаркет с мелочью. Это было ужасно, конечно. И то, как Аня поддерживала тогда, как она вселяла уверенность, которую ты теряешь. Я ей готов поставить памятник при жизни за то, что она действительно помогла мне пережить тот период", — говорит он.

Известно, что во время участия певца в проекте "Танцы со звездами" поклонники начали подозревать, что у него роман с его партнершей Юлией. Сам же Позитив опровергает подобные слухи, говоря о том, что все пары изображают на паркете любовь.

"Сложнее года в моей жизни, наверное, не было. Со всеми событиями", — подытожил Завгородний.







Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Позитив и Надя Дорофеева впервые рассказали, из-за чего постоянно ссорились. Алексей Завгородний в своем интервью для программы "Зірковий шлях" рассказал, что в самом начале их карьеры между ними было немало конфликтов. Все из-за того, что исполнитель привык работать один, поэтому сначала ему было сложно идти на компромиссы или слушать мнение другого человека.

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