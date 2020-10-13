Позитив и Надя Дорофеева впервые рассказали, из-за чего постоянно ссорились

Относительно недавно одна из самых ярких групп украинского шоу-бизнеса "Время и Стекло" заявила, что их творческий союз распадается. Надя и Леша были дуэтом на протяжении многих лет, поэтому совсем неудивительно, что им пришлось пережить много ссор. Об этом пишет издание lux.

Группа "Время и Стекло". Фото: bestin.ua

Алексей Завгородний в своем интервью для программы "Зірковий шлях" рассказал, что в самом начале их карьеры между ними было немало конфликтов. Все из-за того, что исполнитель привык работать один, поэтому сначала ему было сложно идти на компромиссы или слушать мнение другого.

Наде было тяжело привыкнуть к совместным поездкам, так как Позитив мог веселиться до 6 утра несмотря на то, что на следующий день у них было выступление. Также Дорофеева уверена, что ее коллега изначально был не очень рад ее приходу в группу, потому что между ними тогда была симпатия.

"Когда есть симпатия, это сложно. И если бы мы, не приведи, Господи, начали встречаться, группа "Время и Стекло" распалась бы через месяц", — рассказывает артистка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дорофеева и Позитив рассказали о первом знакомстве. Еще за два года до создания группы, артисты гуляли по Симферополю, проводя вместе достаточно много времени. Как-то раз они прогуляли до самого утра: много говорили и даже танцевали медленный танец во дворе перед домом. Дорофеева признается, что тогда Леша очень ей понравился, но до поцелуя дело так и не дошло.



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