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Слух дня: звезда фильма «Джокер» впервые стал отцом

Жену звезды якобы заметили без «животика»

27 сентября 2020, 16:10
Автор:

Светлана Шкурупий

В мае 2020 года в сети появилась информация, что исполнитель главной роли в психологическом триллере "Джокер" Хоакин Феникс готовится стать отцом. Но официально ни актер, ни его супруга Руни Мара эту информацию не подтверждали. А на днях издание Blikk сообщило, что первенец пары уже появился на свет.

Слух дня: звезда фильма «Джокер» впервые стал отцом

Хоакин Феникс и Руни Мара | Getty

Папарацци удалось запечатлеть супругу знаменитости, когда она садилась в машину. На фотографиях видно, что фигура актрисы изменилась, а точнее у нее пропал большой живот. Эти кадры послужили поводом для слухов, что Руни и Хоакин уже стали родителями. Но сами звезды эту информацию ни подтверждают, ни опровергают. 


Издание также опубликовало снимок, который был сделал несколько месяцев назад, на нем можно заметить округлившийся животик супруги актера. Тогда в СМИ говорили, что Руни Мара находится на шестом месяце беременности.


Напомним, что Хоакин Феникс познакомился со своей возлюбленной на съемках фильма "Она", но их роман закрутился намного позже.  В 2019 году они тайно обручились, судя по кольцу, которое носит на безымянном пальце Руни Мара. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Хоакину Фениксу за работу в продолжении "Джокера" предложили щедрый гонорар.


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