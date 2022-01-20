Смерть Игоря Талькова: в России суд арестовал предполагаемого убийцу

Судебное учреждение российского Санкт-Петербурга заочно арестовало Валерия Шляфмана, считающегося обвиняемым за убийство известного советского рок-исполнителя Игоря Талькова, произошедшее в октябре 1991 года. Об этом информирует в Telegram- канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Игорь Тальков (фото из открытых источников)

Заочный арест этого обвиняемого избран на два месяца со времени экстрадиции на российской территории или с момента задержания в России.

Важно, что еще с 1992 года вероятный убийца российского рок-музыканта безвыездно проживает на территории Израиля. Обвинение ему предъявлено также заочно 14 октября прошлого года.

Как установили российские правоохранители, 6 октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" Игорь Малахов, работавший в то время как продюсер певицы Азизы, имел с собой оружие — револьвер "Наган", который был уже заряжен. Именно Малахов спровоцировал конфликтную ситуацию с Игорем Тальковым и его директором Валерием Шляфманом.

Во время потасовки в кулуарах, охрана повалила на пол Игоря Малахова. Валерий Шляфман забрал у него оружие и стрелял из него. Пуля, выпущенная из нагана, попала именно в рок-певца, он ушел из жизни там же, где начался этот конфликт.

Советский певец Игорь Тальков получил популярность в тогдашнем Союзе после того, как в 1987 году на фестивале "Песня года" спел свою композицию "Чистые пруды".

При этом до 1989 года талантливый музыкант написал более двухсот своих композиций.

Многие из этих произведений, которые творил Игорь Тальков, не походили на шлягеры или на его романтические "Чистые пруды". Чтобы их популяризировать и донести до слушателя, тогдашний советский музыкант организовал собственную рок-группу "Спасательный круг".

До сегодняшнего дня самыми известными композициями покойного рок-исполнителя являются его лирические песни "Я вернусь", "Летний дождь", "Моя любовь".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России скончался известный композитор.

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