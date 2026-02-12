logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Смерть Курта Кобейна: новый судебно-медицинский отчет ставит под сомнение официальную версию
commentss НОВОСТИ Все новости

Смерть Курта Кобейна: новый судебно-медицинский отчет ставит под сомнение официальную версию

Судебно-медицинские эксперты обнародовали новый отчет, предполагающий, что смерть Курта Кобейна могла быть инсценированным убийством.

12 февраля 2026, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спустя более 30 лет после смерти лидера группы Nirvana Курта Кобейна появился новый независимый судебно-медицинский отчет, который снова разжег дискуссии вокруг обстоятельств его гибели. Авторы исследования предполагают, что музыкант мог стать жертвой убийства, инсценированного под самоубийство.

Смерть Курта Кобейна: новый судебно-медицинский отчет ставит под сомнение официальную версию

Курт Кобейн. Фото из открытых источников

Курт Кобейн скончался 5 апреля 1994 года в своем доме в Сиэтле в возрасте 27 лет. Официальной причиной смерти было признано самоубийство, совершенное огнестрельным ранением из ружья на фоне длительной борьбы с депрессией и наркотической зависимостью. Однако сомнения в этой версии возникали неоднократно, в частности после выхода документального фильма "Курт и Кортни" в 1998 году.

Новое исследование, подготовленное группой судебно-медицинских экспертов, утверждает, что Кобейн мог получить принудительную передозировку героином, после чего был застрелен. Эксперты обращают внимание на признаки кислородного голодания и некроза органов, которые, по их мнению, больше отвечают передозировке, чем мгновенной смерти от выстрела.

"Во вскрытии есть вещи, которые звучат так: ну, подождите, этот человек не умер слишком быстро от выстрела. Он умирал от передозировки, поэтому едва дышит, его кровь не очень сильно циркулирует… Я имею в виду, он в коме, но он дотягивается до курка и кладет себе в рот. Это безумие", — говорит независимая исследовательница Мишель Уилкинс.

Также подвергается сомнению состояние места происшествия. Исследователи указывают на отсутствие значительных брызг крови и "слишком аккуратную" сцену, что не характерно для самоубийств с применением ружья.

"Если вы когда-нибудь посмотрите на фотографии самоубийств с дробовика, они жестоки. Нет такой вселенной, где эта рука не была бы покрыта кровью. Самоубийства – это беспорядок, а эта сцена была очень чистой", — добавила Вилкинс.

Кроме того, их удивила тщательно сложенная героиновая атрибутика. По мнению экспертов, это маловероятная деталь для человека, находившегося под действием смертельной дозы наркотика.

Из-за нового отчета команда обратилась с призывом возобновить расследование. В то же время, полиция Сиэтла и Офис судебно-медицинской экспертизы округа Кинг заявили, что не видят оснований для пересмотра дела. По состоянию на февраль 2026 года смерть Кобейна официально остается классифицированной как самоубийство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные 6 млн долларов.

Также "Комментарии" писали, что искусственный интеллект показал, как выглядели бы мертвые звезды в старости. Среди фотографий также Курт Кобейн.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости