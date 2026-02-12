Смерть Курта Кобейна: новий судово-медичний звіт ставить під сумнів офіційну версію

Через понад 30 років після смерті лідера гурту Nirvana Курта Кобейна з’явився новий незалежний судово-медичний звіт, який знову розпалив дискусії навколо обставин його загибелі. Автори дослідження припускають, що музикант міг стати жертвою вбивства, інсценованого під самогубство.

Курт Кобейн. Фото з відкритих джерел

Курт Кобейн помер 5 квітня 1994 року у своєму будинку в Сіетлі у віці 27 років. Офіційною причиною смерті було визнано самогубство вчинене вогнепальним пораненням з рушниці на тлі тривалої боротьби з депресією та наркотичною залежністю. Однак сумніви щодо цієї версії виникали неодноразово, зокрема після виходу документального фільму "Курт та Кортні" у 1998 році.

Нове дослідження, підготовлене групою судово-медичних експертів, стверджує, що Кобейн міг отримати примусове передозування героїном, після чого його застрелили. Експерти звертають увагу на ознаки кисневого голодування та некрозу органів, які, на їхню думку, більше відповідають передозуванню, ніж миттєвій смерті від пострілу.

"У розтині є речі, які звучать так: ну, зачекайте, ця людина не померла дуже швидко від пострілу. Він помирав від передозування, тому ледве дихає, його кров не дуже сильно циркулює… Я маю на увазі, він у комі, але він дотягується до курка та кладе це собі в рот. Це божевілля", — говорить незалежна дослідниця Мішель Вілкінс.

Також ставиться під сумнів стан місця події. Дослідники вказують на відсутність значних бризок крові та "надто акуратну" сцену, що не характерно для самогубств із застосуванням рушниці.

"Якщо ви коли-небудь подивитеся на фотографії самогубств з дробовика, вони жорстокі. Немає такого всесвіту, де ця рука не була б вкрита кров’ю. Самогубства – це безлад, а ця сцена була дуже чистою", — додала Вілкінс.

Крім того, їх здивувала ретельно складена героїнова атрибутика. На думку експертів, це малоймовірна деталь для людини, яка перебувала під дією смертельної дози наркотика.

Через новий звіт команда звернулася із закликом поновити розслідування. Водночас поліція Сіетла та Офіс судово-медичної експертизи округу Кінг заявили, що не бачать підстав для перегляду справи. Станом на лютий 2026 року смерть Кобейна офіційно залишається класифікованою як самогубство.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що гітару Курта Кобейна продали на аукціоні за рекордні 6 млн доларів.

Також "Коментарі" писали, що штучний інтелект показав, як виглядали б мертві зірки в старості. Серед фотографій також є Курт Кобейн.