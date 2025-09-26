Смерть Тиграна Кеосаяна: его бывшая жена отреагировала на его кончину

Актриса Алена Хмельницкая, бывшая супруга российского пропагандиста и режиссера Тиграна Кеосаяна, смерть которого стала известна 26 сентября, опубликовала посвященное ему сообщение.

На своей странице в Telegram Хмельницкая отметила, что для нее лично смерть Кеосаяна является большим горем.

"Не стало отца моих детей, моего бывшего мужа, родного человека, режиссера – Тиграна Кеосаяна. Всего 59 лет. Это большое горе для меня лично, для наших детей, для всей его большой семьи, жены, мамы, детей, всех родных и близких. Царство Небесное", – написала актриса.

Она также поблагодарила всех, кто "остается людьми". "И спасибо всем, кто в силах оставаться людьми и кто не потерял человеческое сочувствие в наше непростое время", – добавила она.

К письму Хмельницкая прикрепила черно-белое фото Кеосаяна и попросила не беспокоить их семью звонками.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский телеведущий и пропагандист Тигран Кеосаян умер после 9 месяцев комы. Об этом сообщила его супруга Маргарита Симоньян.

"Сегодня ночью Тигран пошел к Творцу. Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо", – написала украинофобка в соцсетях.

Кеосаян долгое время остается одним из пропагандистов кремлевского нарратива. В частности, он заявлял, что Украина должна быть благодарна России за защиту ее интересов и "возвращение" тех территорий, которые, по его мнению, являются неотъемлемой частью России.

Отметим, что ведущий – фигурант санкционных списков. После полномасштабного нападения на Украину против него ввели персональные санкции Европейский Союз, Украина, Великобритания, Канада и ряд других стран. Он неоднократно заявлял, что украинские власти нелегитимны, Донбасс — это не Украина, а Крым якобы часть России. В январе 2021 года Кеосаян угрожал Украине захватом Киева.

