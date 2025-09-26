Смерть Тиграна Кеосаяна: його колишня дружина відреагувала на його відхід

Акторка Альона Хмельницька, колишня дружина російського пропагандиста та режисера Тиграна Кеосаяна, смерть якого стала відомою 26 вересня, опублікувала присвячений йому допис.

Альона Хмельницька (фото з відкритих джерел)

На своїй сторінці в Telegram Хмельницька зазначила, що для неї особисто смерть Кеосаяна є великим горем.

"Не стало батька моїх дітей, мого колишнього чоловіка, рідної людини, режисера – Тиграна Кеосаяна. Всього 59 років. Це велике горе для мене особисто, для наших дітей, для всієї його великої родини, дружини, мами, дітей, для всіх рідних і близьких. Царство Небесне", – написала актриса.

Вона також подякувала всім, хто "залишається людьми". "І спасибі всім, хто має сили залишатися людьми і хто не втратив людське співчуття в наш непростий час", – додала вона.

До допису Хмельницька прикріпила чорно-біле фото Кеосаяна та попросила не турбувати їхню родину дзвінками.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський телеведучий та пропагандист Тигран Кеосаян помер після 9 місяців коми. Про це повідомила його дружина Маргарита Симоньян.

"Сьогодні вночі Тигран пішов до Творця. Дякую всім, хто молився. Будь ласка, не дзвоніть зараз ні мені, ні сім'ї. Дякую всім, дякую", – написала українофобка у соцмережах.

Кеосаян довгий час залишавться одним із пропагандистів кремлівського наративу. Зокрема, він заявляв, що Україна повинна бути вдячною Росії за захист її інтересів та "повернення" тих територій, які, на його думку, є невід'ємною частиною Росії.

Зазначимо, що ведучий — фігурант санкційних списків. Після повномасштабного нападу на Україну проти нього запровадили персональні санкції Європейський Союз, Україна, Велика Британія, Канада та низка інших країн. Він неодноразово заявляв, що українська влада нелегітимна, Донбас — це не Україна, а Крим нібито частина Росії. У січні 2021 року Кеосаян погрожував Україні захопленням Києва.

