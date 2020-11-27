СМИ узнали причину избиения Павла Прилучного

Новость о том, что звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный был жестоко избит породила множество слухов о том, кто так сильно изувечил актера. Однако, российские СМИ уверяют, что узнали реальную причину того, за что покалечили Прилучного.

ФОТО: Из открытых источников

По версии средств массовой информации, у актера произошел спор с предпринимателем Владимиром Семеновым. Российский артист встретил его в одном из клубов Калиниграда, там же мужчины начали обсуждать спортивные достижения, в частности в боксе.

В результате этого между актером и бизнесом завязался конфликт, и Прилучный вызвал Семенова "на поединок" через пару дней.

Ранее "Комментарии" сообщали, что актера Павла Прилучного жестоко избили. Он получил серьезные травмы основания черепа, в связи с чем ему потребовалось хирургическое вмешательство. По словам докторов клиники, в которой находится актер, реабилитация после таких травм может длиться несколько недель.

Сам Павел Прилучный рассказал, что причиной его сильных увечий стало неудачное падение на асфальт.





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