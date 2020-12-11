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Известный голливудский актер найден мёртвым в своей квартире

Полицейские обнаружили тело голливудского актера Томми Листера в его квартире

сегодня, 12:24
Автор:

Мокрик Анастасия

В Лос-Анджелесе, в районе Марина дель Рей, был найден мертвым популярный 62-летний актер Томми Листер. Полицейские обнаружили тело Листера в его собственной квартире. Сообщается, что 10 декабря друзья Томми обратились в полицию, забив тревогу, что тот не выходит с ними на связь. В итоге их самые худшие опасения подтвердились. 

Известный голливудский актер найден мёртвым в своей квартире

ФОТО: Из открытых источников

По словам правоохранителей, речь о насильственной смерти не идет. В связи с этим, расследование проводиться не будет. Известно, что весной текущего года Томми переболел коронавирусом. Однако никаких осложнений у знаменитости после этого не было. В ноябре у него снова обнаружили COVID-19. На данный момент нельзя сказать точно, умер ли Листер от коронавируса или же нет. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия. 

За свои 62 года жизни актер успел сыграть более 20 ролей, а также озвучил персонажа в мультфильме "Зверополис". Листер запомнился миру, как актер таких известных фильмов: "Полицейский из Беверли-Хиллз 2", "Гомер и Эдди", "Универсальный солдат", "Пятый элемент", "Дракула 3000", "Тёмный рыцарь".

Помимо того, что Листер был талантливым актером, он еще и был рестлером. В мире спорта Томми больше известен как Зевс. Однако его карьера в сфере спорта закончилась довольно быстро. Несмотря на это, для своих фанатов он так и остался лучшим в своем деле. В социальных сетях коллеги и поклонники актера выразили свои глубокие сожаления в связи со смертью Томми. 


Известный голливудский актер найден мёртвым в своей квартире - фото 2

Известный голливудский актер найден мёртвым в своей квартире - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что умерла известная британская актриса, а также о том, что от коронавируса  умер известный режиссер и сценарист.





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Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-9041925/Friday-actor-Tommy-Tiny-Lister-dead-age-62-Marina-Del-Rey-apartment.html
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