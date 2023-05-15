Смужел и повзрослел: Тина Кароль опубликовала фотографии с сыном, которого долго не показывала

Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Facebook-страницу украинской певицы.

Тина Кароль с сыном Вениамином. Фото с Facebook

Тина Кароль посетила 14-летнего сына, который живет за границей и учится в одном из самых престижных учебных заведений в окрестностях Лондона.

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После выступления в финале "Евровидения-2023" звезда помчалась к родной кровинке – потомку Вениамина, которого она видит только на каникулах. Тина опубликовала фото из семейной прогулки. На фотографиях видно, что ее сын Вениамин от Евгения Огира очень повзрослел и стал еще более похожим на своего отца. Более того, парень уже выше своей матери.

Судя по фото, Тина Кароль и ее сын гуляли где-то за городом, отдыхая на природе. Они одеты в легкую спортивную одежду, а на плечах у певицы – накинутое пончо. Кроме прогулок по тропинкам, мать и сын успели поесть мороженое, вероятно, в каком-то из уютных, тихих кафе вблизи их местоположения. Заметим, что фотографии с потомком Вениамином Тина Кароль публикует не так часто. Обычно ее личная жизнь – сплошная тайна для окружающих.

Поклонники уже успели оценить, опубликованные Тиной на День матери кадры, и засыпали звездную семью комплиментами.

— "Боже, как похож на папу, копия".

— "Вы настоящая украинская мамочка, которая сделает все, чтобы ее ребенок рос здоровым и счастливым".

-"С праздником! Хороший сын, счастливая мама", — отметили они.

Добавим, что сын Тины Кароль такой же талантливый как и его мать. После учебы он уделяет свободное время урокам по игре на фортепиано, танцам и фехтованию.

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