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Снято в Буче, Гостомеле, Бородянке и Ирпене: Kalush Orchestra выпустили клип на песню "Stefania" (ВИДЕО)

В клипе показаны города, которые после российского вторжения стали руинами

сегодня, 13:55
Автор:

Мокрик Анастасия
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Снято в Буче, Гостомеле, Бородянке и Ирпене: Kalush Orchestra выпустили клип на песню "Stefania" (ВИДЕО)

Kalush Orchestra - "Stefania". Фото - скриншот из видео

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на песенном конкурсе "Евровидение-2022", презентовала клип на песню "Stefania". 

Сегодня, 15 мая, на официальной странице музыкальной группы в Instagram появился тизер нового клипа на песню "Stefania", с которой коллектив выступал на "Евровидении-2022". Полная версия клипа была опубликована на официальном YouTube-канале группы. 

"Сегодня вышел долгожданный клип "Stefania". Мы его снимали в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке. Эти кадры бьют очень глубоко и больно", — говорится в посте. 

В клипе показаны города, которые после российского вторжения стали руинами. Группа посвятила этот клип храбрым и отважным украинским женщинам на передовой. По сюжету, женщины бесстрашно выносят на руках детей из разрушенного и горящего города и передают их родителям, а сами затем возвращаются на войну, чтобы защищать свою родину. 

В комментариях под видео люди отмечают, что песня "Stefania" стала символом Украины. А после победы на "Евровидении-2022" вскоре обязательно последует следующая долгожданная победа. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania" победила на "Евровидении-2022". По результатам голосования Украина оказалась на первом месте, обогнав Великобританию и Испанию. После своего исполнения фронтмен группы Олег Пасюк призвал весь мир спасти Мариуполь, спасти воинов, которые сейчас находятся на "Азовсталь"

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на "Азовсталь" в Мариуполе впервые были сброшены фосфорные или зажигательные бомбы. Подробности читайте в нашем материале. 


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Z8Z51no1TD0&t=0s&ab_channel=KalushOrchestra
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