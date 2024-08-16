Со сцены на фронт: украинский певец поплнил ряды ВСУ

Бывший участник известной группы "Авиатор", Игорь Воевуцкий, сообщил в своем Facebook, что он присоединился к Вооруженным Силам Украины (ВСУ). Певец рассказал, что прошел специальное обучение и проверку здоровья, чтобы начать службу.

Игорь Воевуцкий теперь в рядах Вооруженных Сил Украины

Игорь успешно закончил курс ТССС и сдал экзамен на бойца-спасателя. Он подчеркнул, что это было одно из самых сложных испытаний в его жизни, особенно из-за физических упражнений. В один день ему пришлось сделать около 700 отжиманий, а также выполнить много других упражнений с оружием и на выносливость.





Кроме того, Воевуцкий обзавелся всем необходимым для службы: от тактических часов и ремня до шлема и фонарика. Однако он еще планирует приобрести бронежилет, специальную обувь и наушники.

“За деньги из банки и с PayPal купил уже некоторые первоочередно необходимые вещи: часы тактические NORTHEN EDGE, ремень для AR-15 Colt M5, набор для чистки оружия Real Avid AR-15 gun, перчатки для стрельбы тактические WTACTFUL B35, немного личных вещей, кум Виталий Черныш купил планшет с сумкой, фонарик и компас, брат Богдан подогнал шлем и go pro для продол жения съемок реальных кадров для "Коло Франка"! Осталось разобраться с броником, обувью и активными наушниками!!!”, — написав певец.

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