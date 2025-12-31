Российская телеведущая и глава юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая сегодня отмечает свой 82-й день рождения. Однако один из ее коллег по шоу – российский юморист украинского происхождения Сергей Дроботенко – невольно подставил именинницу в этот особый для нее день.

Регина Дубовицкая (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram комик обнародовал фотографию, на которой Дубовицкая предстает далеко не в самом лучшем виде. Звезда телевидения выглядит значительно старше, чем раньше: она заметно похудела, а ее прическа больше напоминает неудачно подобранный парик. Многие обратили внимание, что ведущая стала лишь тенью самой себя.

В то же время сама Регина Дубовицкая уверяет, что завершение активной карьеры и изменения во внешности никак не связаны с состоянием ее здоровья. По ее словам, все объясняется возрастом, который-де просто диктует потребность в более уединенном образе жизни.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сети появилось видео с популярной ранее советской певицей Эдитой Пьехой, поддерживающей вторжение России в Украину.

На ролике 88-летняя певица выглядит практически неузнаваемой: она сидит в инвалидном кресле и почти не может говорить. Видно, что она старается петь, но слова произносит нечетко, а память подводит. Видео было опубликовано на странице пропагандистского аккаунта Showbusiness в Instagram. За последнее время у 87-летней артистки начали проявляться признаки старческой деменции: появились провалы в памяти и дезориентация просто.

По информации российских СМИ, у 87-летней артистки стали проявляться признаки старческой деменции — в частности, проблемы с памятью и дезориентация в пространстве. Кроме того, появились сообщения о значительном ухудшении физического состояния певицы. По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, она набрала около 30 килограммов и уже долгое время не выходит на улицу.