logo

BTC/USD

87694

ETH/USD

2975.97

USD/UAH

42.35

EUR/UAH

49.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Сохнет на глазах: 82-летняя известная телеведущая из РФ изменилась до неузнаваемости (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Сохнет на глазах: 82-летняя известная телеведущая из РФ изменилась до неузнаваемости (ФОТО)

Ведущую "Аншлага" Регина Дубовицкая становится все труднее узнать на фото.

31 декабря 2025, 22:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская телеведущая и глава юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая сегодня отмечает свой 82-й день рождения. Однако один из ее коллег по шоу – российский юморист украинского происхождения Сергей Дроботенко – невольно подставил именинницу в этот особый для нее день.

Сохнет на глазах: 82-летняя известная телеведущая из РФ изменилась до неузнаваемости (ФОТО)

Регина Дубовицкая (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram комик обнародовал фотографию, на которой Дубовицкая предстает далеко не в самом лучшем виде. Звезда телевидения выглядит значительно старше, чем раньше: она заметно похудела, а ее прическа больше напоминает неудачно подобранный парик. Многие обратили внимание, что ведущая стала лишь тенью самой себя.

Сохнет на глазах: 82-летняя известная телеведущая из РФ изменилась до неузнаваемости (ФОТО) - фото 2

В то же время сама Регина Дубовицкая уверяет, что завершение активной карьеры и изменения во внешности никак не связаны с состоянием ее здоровья. По ее словам, все объясняется возрастом, который-де просто диктует потребность в более уединенном образе жизни.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в сети появилось видео с популярной ранее советской певицей Эдитой Пьехой, поддерживающей вторжение России в Украину.

На ролике 88-летняя певица выглядит практически неузнаваемой: она сидит в инвалидном кресле и почти не может говорить. Видно, что она старается петь, но слова произносит нечетко, а память подводит. Видео было опубликовано на странице пропагандистского аккаунта Showbusiness в Instagram. За последнее время у 87-летней артистки начали проявляться признаки старческой деменции: появились провалы в памяти и дезориентация просто.
  По информации российских СМИ, у 87-летней артистки стали проявляться признаки старческой деменции — в частности, проблемы с памятью и дезориентация в пространстве. Кроме того, появились сообщения о значительном ухудшении физического состояния певицы. По данным пропагандистского телеграмм-канала Mash, она набрала около 30 килограммов и уже долгое время не выходит на улицу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости