Висихає на очах: 82-річна відома телеведуча з РФ змінилася до невпізнання (ФОТО)

Російська телеведуча та очільниця гумористичної програми "Аншлаг" Регіна Дубовицька сьогодні відзначає свій 82-й день народження. Однак один із її колег по шоу — російський гуморист українського походження Сергій Дроботенко — мимоволі підставив іменинницю у цей особливий для неї день.

Регіна Дубовицька (фото з відкритих джерел)

На своїй сторінці в Instagram комік оприлюднив світлину, на якій Дубовицька постає далеко не в найкращому вигляді. Зірка телебачення виглядає значно старшою, ніж раніше: вона помітно схудла, а її зачіска більше нагадує невдало підібрану перуку. Багато хто звернув увагу, що ведуча стала лише тінню самої себе.

Водночас сама Регіна Дубовицька запевняє, що завершення активної кар’єри та зміни у зовнішності жодним чином не пов’язані зі станом її здоров’я. За її словами, усе пояснюється віком, який, мовляв, просто диктує потребу в більш усамітненому способі життя.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у мережі з’явилося відео з популярною раніше радянською співачкою Едітою П’єхою, яка підтримує вторгнення Росії в Україну.

За інформацією російських ЗМІ, у 87-річної артистки почали проявлятися ознаки старечої деменції — зокрема, проблеми з пам’яттю та дезорієнтація у просторі. Крім того, з’явилися повідомлення про значне погіршення фізичного стану співачки. За даними пропагандистського телеграм-каналу Mash, вона набрала близько 30 кілограмів і вже тривалий час не виходить на вулицю.