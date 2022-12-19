Солист группы TVORCHI ответил, почему не знает украинский язык

Певец группы TVORCHI, ставший победителем Нацотбора на Евровидение -2023, нигериец Джеффри Кенни сообщил, что учит украинский язык. В настоящее время он говорит по-английски. Так что на певца "свалился" хейт от жителей Украины, заявивших, что стать представителем Украины на конкурсе не может артист, не знающий родного языка. Об этом победитель рассказал, отвечая на вопросы ТСН.

Джеффри Кенни (фото из открытых источников)

Как уверяет молодой певец, это не проблема, что находясь в городе Ливерпуль, будет говорить по-английски. Ведь его творческий коллега из дуэта – саунд-продюсер Андрей Гуцуляк – украинец.

"Мы едем в Ливерпуль. У нас есть украинец, у нас есть тот, кто сможет общаться с людьми там. Так что я не знаю, о чем вы говорите. Если они хотят поговорить об этом, тогда пусть", — ответил Кенни.

Артист говорит, что понимает, когда говорят по-украински и теперь занимается по-украински с репетитором.

"У меня есть преподаватель... Я все понимаю, я учусь. Все будет Ок. Я сейчас в процессе и я продолжу учить язык, когда вернусь домой", — заключил солист дуэта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что группа TVORCHI выпустила джингл из звуков карантина. Украинская электронная музыкальная группа TVORCHI решила не сидеть дома без дела, поэтому создала джингл, использовав для него реальные звуки, которые каждый слышит в условиях карантина. Таким образом, коллектив поддержал национальную кампанию # оставайся дома. Музыканты, как и многие украинцы, очень сознательно отнеслись к карантину, который объявили через коронавирус, поэтому придерживаются самоизоляции. Но во всех ситуациях они ищут вдохновение, и эти несколько дней дома не стали исключением. Группа представила свой 32-секундный джингл, в котором слышны звуки карантина.

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