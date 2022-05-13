Солистка "ВИА Гры" решила отказаться от российского гражданства



















26-летняя участница популярной женской группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая не поддерживает российскую агрессию по отношению к Украине и планирует сменить гражданство. Об этом в программе "Слава +" на YouTube сообщил ее возлюбленный, певец Никита Алексеев (ALEKSEEV), с которым девушка встречается с 2018 года.

ВИА ГРА (фото из открытых источников)

Известно, что Ульяна Синецкая — уроженка Тюменской области. Но артистка выступает против войны в Украине, которую развязала Российская Федерация на нашей территории, и сейчас она находится своим бойфрендом, украинским исполнителем Никитой Алексеевем.

По его словам, возлюбленная полностью на стороне Украины, она некоторое время находилась в Европе, но сейчас они вместе. Артист подчеркнул, что очень любит свою девушку и желает ей только добра, поэтому намерен изменить ее гражданство. По словам Никиты, сменить гражданство РФ на украинское сейчас непросто, но они делают все возможное для этого.

"Она живет здесь четыре года со мной, от самого начала наших отношений, она хочет строить свое будущее в нашей стране, рядом со мной", — добавил артист.

Напомним, что война, которую развязала на нашей территории Российская Федерация, отразилась на жизни каждого украинца, в том числе и знаменитостях. Некоторые звезды не стали молчать и начали привлекать внимание всего мира к преступлениям, которые совершает российская армия. За такую позицию они оказались в "черном списке" и страна-агрессор запретила им въезд на 50 лет.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, что российская певица сняла украинское знамя с Энергодарского городского совета: против нее возбудили дело.

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