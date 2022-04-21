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Каким украинским звездам запретили на 50 лет въезд в Россию

Многим украинским знаменитостям, за их позицию по поводу войны в Украине, запретили въезд в Россию на 50 лет

сегодня, 02:40
Автор:

Светлана Шкурупий
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Война, которую развязала на нашей территории Российская Федерация, отразилась на жизни каждого украинца, в том числе и знаменитостях. Некоторые звезды не стали молчать и начали привлекать внимание всего мира к преступлениям, которые совершает российская армия. За такую позицию они оказались в "черном списке" и страна-агрессор запретила им въезд на 50 лет.

Каким украинским звездам запретили на 50 лет въезд в Россию

Каким звездам на 50 лет запретили въезд в Россию (фото из открытых источников)

Известно, что под "санкциями" оказались более 30 украинских знаменитостей. В ближайшие 50 лет на территорию России нельзя будет въезжать Дмитрию Монатику, Максу Барских, Светлане Лободе, Тине Кароль, Надежде Дорофеевой, Владимиру Дантесу, Антону Птушкину, Ивану Дорну, Святославу Вакарчуку, Насте Каменских и другим селебрити.  

Некоторые знаменитости уже отреагировали на эту новость, в частности исполнитель Владимир Дантес посмеялся над тем, что не сможет приехать в Россию и послал ее по курсу русского военного корабля, а блогер Антон Птушкин иронично написал, что выпуска о Поволжье уже не будет.

Каким украинским звездам запретили на 50 лет въезд в Россию - фото 2

Напомним, украинские ведущие и деятели культуры рассказали, как переживают непростое время и чем помогают нашей стране в борьбе с российскими оккупантами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие мировые знаменитостиподдерживают Украину в войне с Российской Федерацией и на церемонии вручения "Оскара" дополнили свои наряды желто-голубыми лентами, значками и платками.

Читайте также, что после введенных санкций и резко негативного отношения к российским исполнителям в разных странах мира, многие из них частично не имеют работы, аих заработки стали в разы меньше.


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Источник: https://iz.ru/1323491/2022-04-20/monatiku-i-dmitriiu-komarovu-zapretili-vezd-v-rossiiu-na-50-let
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