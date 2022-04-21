Каким украинским звездам запретили на 50 лет въезд в Россию

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Светлана Шкурупий
Война,
которую развязала на нашей территории Российская Федерация, отразилась на жизни
каждого украинца, в том числе и знаменитостях. Некоторые звезды не стали
молчать и начали привлекать внимание всего мира к преступлениям, которые совершает
российская армия. За такую позицию они оказались в "черном списке" и
страна-агрессор запретила им въезд на 50 лет.
Каким звездам на 50 лет запретили въезд в Россию (фото из открытых источников)
Известно,
что под "санкциями" оказались более 30 украинских знаменитостей. В
ближайшие 50 лет на территорию России нельзя будет въезжать Дмитрию Монатику,
Максу Барских, Светлане Лободе, Тине Кароль, Надежде Дорофеевой, Владимиру
Дантесу, Антону Птушкину, Ивану Дорну, Святославу Вакарчуку, Насте Каменских и
другим селебрити.
Некоторые знаменитости уже отреагировали на эту новость, в частности исполнитель Владимир Дантес посмеялся над тем, что не сможет приехать в Россию и послал ее по курсу русского военного корабля, а блогер Антон Птушкин иронично написал, что выпуска о Поволжье уже не будет.
Напомним,
украинские ведущие и деятели культуры рассказали, как переживают непростое
время и чем помогают нашей стране в борьбе с российскими оккупантами.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие мировые знаменитостиподдерживают Украину в войне с Российской Федерацией и на церемонии вручения
"Оскара" дополнили свои наряды желто-голубыми лентами, значками и
платками.
Читайте
также, что после введенных санкций и резко негативного отношения к российским
исполнителям в разных странах мира, многие из них частично не имеют работы, аих заработки стали в разы меньше.
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