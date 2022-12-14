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Состояние больного расстройством речи голливудского актера ухудшилось: вернется ли он на экраны

О тяжелой болезни Брюса Уиллиса стало известно в марте этого года

14 декабря 2022, 22:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Голливудская знаменитость Брюс Уиллис заболел афазией, это – расстройство речи. Сейчас состояние актера стало тяжелее, потому что он не узнает самых родных, еще не всегда может понять слова, с которыми к нему обращаются. Об этом сообщает сайт Radar Online.

Состояние больного расстройством речи голливудского актера ухудшилось: вернется ли он на экраны

Брюс Уиллис (фото из открытых источников)

Весной экс-супруга звезды Деми Мур заявила, что он останавливает собственную карьеру и уже не будет сниматься, причина — тяжелая болезнь афазия, вызывающая расстройство речи у человека.

Трудная реальность, но звезда теперь не может много говорить и не всегда понимает, когда к нему обращаются. Семья старается не оставлять его ни на миг.

"Бывают дни, когда они видят проблески старого Брюса, но они короткие и редкие", — говорится в публикации журналистов.

Семья знаменитости намерена вместе провести Рождество и каникулы, потому что любят папу.

"Девушки не могут представить себе Рождество без Брюса. Мне было больно видеть, как ему становится хуже. Старшие девушки скучают по старому Брюсу — тому, кто раньше дразнил их по поводу их парней и давал им незваные советы", — говорит нынешняя жена звезды.

К сожалению, в ближайшее время любимый актер многих зрителей не будет сниматься в кино, вместе с тем, если болезнь удастся победить, все возможно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что голливудский актер с польскими корнями инициировал сбор средств для Украины. Известный американский актер, посол платформы UNITED24, Лив Шрайбер инициировал сбор средств на покупку генераторов для медицинских учреждений Украины. Мужчина неоднократно ранее заявлял, что восхищен отвагой украинских врачей, "творящих чудеса каждый день".



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Обсуждения

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